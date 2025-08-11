Не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности: Зеленский и премьер Канады обсудили намерения рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни. Лидеры обсудили намерения россии и пришли к согласию, что решения без действенных гарантий безопасности невозможны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Марком Карни. Обсудили истинные намерения и замыслы россии и пришли к согласию, что "не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности", передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Президент Украины проинформировал обо всех деталях дипломатической работы и постоянной коммуникации с партнерами. Продолжается согласование совместных решений, координация следующих шагов и обсуждение возможных форматов встреч в ближайшее время.
Зеленский поделился украинским видением того, каковы истинные намерения и замыслы россии. Лидеры одинаково понимают, что россияне хотят лишь выиграть время, а не закончить войну. В частности, об этом свидетельствуют ситуация на поле боя и российские удары по гражданским объектам и людям.
Нет никаких признаков того, что путин готовится к прекращению огня и войны - Зеленский11.08.25, 20:54 • 752 просмотра
Лидеры имеют общую позицию: без Украины нельзя принимать никаких решений, касающихся ее будущего. Также не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности. Пока этого нет, санкции против россии должны работать и постоянно усиливаться. Это влияние должно сохраняться.
Президент Украины и Премьер-министр Канады также согласовали дальнейшие контакты с партнерами.
Зеленский и принц Саудовской Аравии обсудили совместные проекты и "реальный шанс достичь мира"11.08.25, 18:02 • 2166 просмотров
Напомним
Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.