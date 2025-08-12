$41.390.07
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины и усилия по прекращению российской агрессии. Они приветствовали инициативы Трампа, подчеркнув, что мир должен быть выработан в сотрудничестве с Украиной.

«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер провел телефонный разговор с главой правительства Канады Марком Карни. Лидеры подтвердили непоколебимую поддержку Украины и усилия, направленные на прекращение российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Великобритании.

Детали

В ходе переговоров стороны подчеркнули, что будущее Украины должно основываться на свободе, суверенитете и праве на самоопределение. Они также приветствовали международные инициативы, возглавляемые президентом США Дональдом Трампом, для достижения мира, подчеркнув, что он должен быть выработан в сотрудничестве с Украиной, а не навязан ей.

Премьер-министры договорились продолжать тесную координацию с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни и оставаться на постоянной связи.

Дополнение

Канада является одним из ключевых союзников Украины в войне с Россией, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения Оттава выделила Киеву более 13 млрд канадских долларов поддержки, а также ввела сотни санкций против российских физических и юридических лиц.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Они пришли к соглашению, что "не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности".

Вероника Марченко

политикаНовости Мира
Марк Карни
Оттава
Дональд Трамп
Канада
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина