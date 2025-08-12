«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины
Киев • УНН
Премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины и усилия по прекращению российской агрессии. Они приветствовали инициативы Трампа, подчеркнув, что мир должен быть выработан в сотрудничестве с Украиной.
Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер провел телефонный разговор с главой правительства Канады Марком Карни. Лидеры подтвердили непоколебимую поддержку Украины и усилия, направленные на прекращение российской агрессии. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Великобритании.
Детали
В ходе переговоров стороны подчеркнули, что будущее Украины должно основываться на свободе, суверенитете и праве на самоопределение. Они также приветствовали международные инициативы, возглавляемые президентом США Дональдом Трампом, для достижения мира, подчеркнув, что он должен быть выработан в сотрудничестве с Украиной, а не навязан ей.
Премьер-министры договорились продолжать тесную координацию с президентами Трампом и Зеленским в ближайшие дни и оставаться на постоянной связи.
Дополнение
Канада является одним из ключевых союзников Украины в войне с Россией, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь. С начала полномасштабного вторжения Оттава выделила Киеву более 13 млрд канадских долларов поддержки, а также ввела сотни санкций против российских физических и юридических лиц.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Они пришли к соглашению, что "не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности".
