Канада присоединилась к снижению потолка цены на российскую нефть

$41.460.00
48.280.00
ukenru
06:10 • 18886 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 119358 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 76136 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 203179 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 196065 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 92318 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 139738 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 76250 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 54786 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38713 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
49%
754мм
Популярные новости
В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа9 августа, 00:47 • 51509 просмотра
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион9 августа, 01:33 • 51398 просмотра
В Румынии подозревают рф в умышленной порче азербайджанской нефти9 августа, 02:00 • 23681 просмотра
Путин передал орден ленина сотруднице ЦРУ, сын которой погиб, воюя за россию9 августа, 03:19 • 32245 просмотра
Украина синхронизировала с США санкции против РФ на этот год: Зеленский ввел в действие решение СНБО07:36 • 11313 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 203162 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 128383 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 196055 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 201393 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 146149 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Херсон
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 201408 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 190632 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 202806 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 206272 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 193335 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Бильд
Тесла Модель Y
Financial Times
Нью-Йорк Таймс

Канада присоединилась к снижению потолка цены на российскую нефть

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Канада снижает потолок цены на российскую нефть до 47,60 долларов за баррель. Это решение усиливает экономическое давление на Россию из-за войны в Украине.

Канада присоединилась к снижению потолка цены на российскую нефть

Правительство Канады заявило в пятницу, что присоединится к некоторым своим ближайшим союзникам в снижении потолка цен на российскую нефть из-за продолжающейся войны РФ против Украины. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов страны, передает УНН.

Детали

"Канада снизит потолок цены на нефть российского происхождения до 47,60 долларов с 60 долларов за баррель", - пишет издание.

Сообщается, что такое решение присоединит Канаду к Европейскому Союзу и Великобритании, которые в июле объявили, что снизят потолок цены на фоне того, как нацеливаются на сокращение российских доходов от продажи нефти и усиление давления на Москву из-за войны.

"Дальнейшим снижением потолка цены на российскую нефть Канада и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают ключевой источник финансирования незаконной войны России", - заявил министр финансов Канады Франсуа-Филип Шампань.

Напомним

Цены на нефть 8 августа направлялись к крупнейшим потерям в недельном измерении с конца июня, на фоне того, как инвесторы выразили обеспокоенность влиянием на мировую экономику пошлин, вступивших в силу в четверг.

Павел Башинский

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Reuters
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Украина