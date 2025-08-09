Канада присоединилась к снижению потолка цены на российскую нефть
Киев • УНН
Канада снижает потолок цены на российскую нефть до 47,60 долларов за баррель. Это решение усиливает экономическое давление на Россию из-за войны в Украине.
Правительство Канады заявило в пятницу, что присоединится к некоторым своим ближайшим союзникам в снижении потолка цен на российскую нефть из-за продолжающейся войны РФ против Украины. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на заявление министерства финансов страны, передает УНН.
Детали
"Канада снизит потолок цены на нефть российского происхождения до 47,60 долларов с 60 долларов за баррель", - пишет издание.
Сообщается, что такое решение присоединит Канаду к Европейскому Союзу и Великобритании, которые в июле объявили, что снизят потолок цены на фоне того, как нацеливаются на сокращение российских доходов от продажи нефти и усиление давления на Москву из-за войны.
"Дальнейшим снижением потолка цены на российскую нефть Канада и ее партнеры усиливают экономическое давление и ограничивают ключевой источник финансирования незаконной войны России", - заявил министр финансов Канады Франсуа-Филип Шампань.
Напомним
Цены на нефть 8 августа направлялись к крупнейшим потерям в недельном измерении с конца июня, на фоне того, как инвесторы выразили обеспокоенность влиянием на мировую экономику пошлин, вступивших в силу в четверг.