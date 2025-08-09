$41.460.00
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 127996 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 80162 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 210752 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 202960 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 93972 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 140736 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 76548 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 55010 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38784 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Канада приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Канада знижує стелю ціни на російську нафту до 47,60 доларів за барель. Це рішення посилює економічний тиск на росію через війну в Україні.

Канада приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту

Уряд Канади заявив у п’ятницю, що приєднається до деяких своїх найближчих союзників у зниженні стелі ціни на російську нафту через продовження війни рф проти Україні. Про це пише видання Reuters з посиланням на заяву міністерства фінансів країни, передає УНН.

Деталі

"Канада знизить стелю ціни на нафту російського походження до 47,60 доларів з 60 доларів за барель", - пише видання.

Повідомляється, що таке рішення долучить Канаду до Європейського Союзу і Великої Британії, які в липні оголосили, що знизять стелю ціни на тлі того, як націлюються на скорочення російських доходів від продажу нафти і посилення тиску на москву через війну.

"Подальшим зниженням стелі ціни на російську нафту Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують ключове джерело фінансування незаконної війни росії", - заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Нагадаємо

Ціни на нафту 8 серпня прямували до найбільших втрат у тижневому вимірі з кінця червня, на тлі того, як інвестори висловили стурбованість впливом на світову економіку мит, що набули чинності в четвер.

Павло Башинський

