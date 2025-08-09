Канада приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту
Канада знижує стелю ціни на російську нафту до 47,60 доларів за барель. Це рішення посилює економічний тиск на росію через війну в Україні.
Уряд Канади заявив у п’ятницю, що приєднається до деяких своїх найближчих союзників у зниженні стелі ціни на російську нафту через продовження війни рф проти Україні. Про це пише видання Reuters з посиланням на заяву міністерства фінансів країни, передає УНН.
Деталі
"Канада знизить стелю ціни на нафту російського походження до 47,60 доларів з 60 доларів за барель", - пише видання.
Повідомляється, що таке рішення долучить Канаду до Європейського Союзу і Великої Британії, які в липні оголосили, що знизять стелю ціни на тлі того, як націлюються на скорочення російських доходів від продажу нафти і посилення тиску на москву через війну.
"Подальшим зниженням стелі ціни на російську нафту Канада та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують ключове джерело фінансування незаконної війни росії", - заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.
Нагадаємо
Ціни на нафту 8 серпня прямували до найбільших втрат у тижневому вимірі з кінця червня, на тлі того, як інвестори висловили стурбованість впливом на світову економіку мит, що набули чинності в четвер.