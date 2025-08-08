Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня

$41.610.07
48.290.19
ukenru
04:04 • 9264 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 14407 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 64644 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 55641 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 116791 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 113218 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96557 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146388 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75050 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47897 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.9м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Голос Європи обовʼязково має бути врахований: Зеленський та Мелоні скоординували спільні наступні кроки7 серпня, 20:08 • 5008 перегляди
"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною7 серпня, 21:18 • 7326 перегляди
росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф7 серпня, 21:56 • 9912 перегляди
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 4946 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію02:28 • 11924 перегляди
Публікації
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 9236 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 64626 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 80068 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 100228 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 116779 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Луганська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 122355 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 139761 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 148222 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 138976 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 149106 перегляди
Актуальне
Brent
Шахед-136
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Пістолет

Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Ціни на нафту майже не змінилися в п'ятницю, але наближаються до найбільших тижневих втрат з кінця червня через нові мита США. Інвестори стурбовані впливом мит на світову економіку та попит на нафту.

Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня

Ціни на нафту в п'ятницю на ранніх азійських торгах практично не змінилися, але наближаються до найбільших втрат у тижневому вимірі з кінця червня, на тлі того, як інвестори висловили стурбованість впливом на світову економіку мит, що набули чинності в четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 00:50 за Гринвічем (08:00 за Києвом) впали на три центи до 66,40 долара за барель, що може призвести до зниження більш ніж на 4% за тиждень. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на шість центів, або 0,1%, до $63,82 за барель, що може призвести до зниження більш ніж на 5% за тиждень.

У четвер набули чинності вищі мита США щодо низки торгових партнерів. За словами аналітиків ANZ Bank, це мито викликало побоювання щодо зниження економічної активності, що може негативно позначитися на попиті на нафту.

Ціни на нафту вже почали знижуватися після рішення групи ОПЕК+, ухваленого минулого тижня, повністю відмінити найбільший транш скорочення видобутку у вересні, на кілька місяців раніше запланованого терміну.

До закриття торгів у четвер ф'ючерси на нафту марки WTI падали шість торгових сесій поспіль, що відповідає серії зниження, зафіксованої востаннє у грудні 2023 року. Якщо у п'ятницю ціни стабілізуються, це буде найдовша серія із серпня 2021 року.

москва у четвер підтвердила, що глава кремля володимир путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом найближчими днями, що посилило очікування дипломатичного завершення війни в Україні.

Додаткові мита США на купівлю російської нафти Індією дещо стримали зниження цін на нафту. Однак, як написали аналітики StoneX клієнтам у четвер, цей захід навряд чи суттєво скоротить потік російської нафти на зовнішні ринки.

Трамп також заявив, що Китай, найбільший покупець російської сирої нафти, може зіткнутися з митами, аналогічними тим, які вводяться проти індійського імпорту.

Китай різко наростив імпорт нафти у липні - попри рекордний спад темпів у червні07.08.25, 17:24 • 2478 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
ОПЕК
Дональд Трамп
Індія
Китай
Україна