Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня
Київ • УНН
Ціни на нафту майже не змінилися в п'ятницю, але наближаються до найбільших тижневих втрат з кінця червня через нові мита США. Інвестори стурбовані впливом мит на світову економіку та попит на нафту.
Ціни на нафту в п'ятницю на ранніх азійських торгах практично не змінилися, але наближаються до найбільших втрат у тижневому вимірі з кінця червня, на тлі того, як інвестори висловили стурбованість впливом на світову економіку мит, що набули чинності в четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent до 00:50 за Гринвічем (08:00 за Києвом) впали на три центи до 66,40 долара за барель, що може призвести до зниження більш ніж на 4% за тиждень. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на шість центів, або 0,1%, до $63,82 за барель, що може призвести до зниження більш ніж на 5% за тиждень.
У четвер набули чинності вищі мита США щодо низки торгових партнерів. За словами аналітиків ANZ Bank, це мито викликало побоювання щодо зниження економічної активності, що може негативно позначитися на попиті на нафту.
Ціни на нафту вже почали знижуватися після рішення групи ОПЕК+, ухваленого минулого тижня, повністю відмінити найбільший транш скорочення видобутку у вересні, на кілька місяців раніше запланованого терміну.
До закриття торгів у четвер ф'ючерси на нафту марки WTI падали шість торгових сесій поспіль, що відповідає серії зниження, зафіксованої востаннє у грудні 2023 року. Якщо у п'ятницю ціни стабілізуються, це буде найдовша серія із серпня 2021 року.
москва у четвер підтвердила, що глава кремля володимир путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом найближчими днями, що посилило очікування дипломатичного завершення війни в Україні.
Додаткові мита США на купівлю російської нафти Індією дещо стримали зниження цін на нафту. Однак, як написали аналітики StoneX клієнтам у четвер, цей захід навряд чи суттєво скоротить потік російської нафти на зовнішні ринки.
Трамп також заявив, що Китай, найбільший покупець російської сирої нафти, може зіткнутися з митами, аналогічними тим, які вводяться проти індійського імпорту.
