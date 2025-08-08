Цены на нефть приближаются к крупнейшим недельным потерям с июня

Цены на нефть в пятницу на ранних азиатских торгах практически не изменились, но приближаются к наибольшим потерям в недельном измерении с конца июня, на фоне того, как инвесторы выразили обеспокоенность влиянием на мировую экономику пошлин, вступивших в силу в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent к 00:50 по Гринвичу (08:00 по Киеву) упали на три цента до 66,40 доллара за баррель, что может привести к снижению более чем на 4% за неделю. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на шесть центов, или 0,1%, до $63,82 за баррель, что может привести к снижению более чем на 5% за неделю.

В четверг вступили в силу более высокие пошлины США в отношении ряда торговых партнеров. По словам аналитиков ANZ Bank, эта пошлина вызвала опасения относительно снижения экономической активности, что может негативно сказаться на спросе на нефть.

Цены на нефть уже начали снижаться после решения группы ОПЕК+, принятого на прошлой неделе, полностью отменить крупнейший транш сокращения добычи в сентябре, на несколько месяцев раньше запланированного срока.

До закрытия торгов в четверг фьючерсы на нефть марки WTI падали шесть торговых сессий подряд, что соответствует серии снижения, зафиксированной в последний раз в декабре 2023 года. Если в пятницу цены стабилизируются, это будет самая длинная серия с августа 2021 года.

Москва в четверг подтвердила, что глава кремля владимир путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни, что усилило ожидания дипломатического завершения войны в Украине.

Дополнительные пошлины США на покупку российской нефти Индией несколько сдержали снижение цен на нефть. Однако, как написали аналитики StoneX клиентам в четверг, эта мера вряд ли существенно сократит поток российской нефти на внешние рынки.

Трамп также заявил, что Китай, крупнейший покупатель российской сырой нефти, может столкнуться с пошлинами, аналогичными тем, которые вводятся против индийского импорта.

Китай резко нарастил импорт нефти в июле - несмотря на рекордный спад темпов в июне