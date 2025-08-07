Китай резко нарастил импорт нефти в июле - несмотря на рекордный спад темпов в июне

В июле 2025 года Китай - крупнейший импортер нефти в мире - увеличил закупки сырой нефти на 11,5% по сравнению с прошлым годом. Хотя показатель снизился относительно июньского пика, активность государственных нефтеперерабатывающих заводов оставалась высокой, поддерживая спрос на сырье. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Импорт сырой нефти в Китай в июле 2025 года достиг 47,2 миллиона тонн - эквивалентно 11,12 миллиона баррелей в день, согласно официальным данным Главного таможенного управления. Это на 11,5% больше, чем в июле 2024 года.

Хотя в годовом измерении показатель демонстрирует рост, по сравнению с июнем этого года (49,89 млн тонн) он снизился на 5,4%. Аналитики объясняют это тем, что независимые нефтепереработчики активно накапливали запасы в июне, и соответственно в июле сократили закупки.

Независимые компании сделали крупные закупки в июне, поэтому в июле спрос был более сдержанным - пояснил Муюй Сюй, аналитик рынка сырой нефти в компании Kpler.

Всего за январь - июль 2025 года Китай импортировал 326,57 млн тонн нефти - в среднем 11,25 млн баррелей в сутки, что на 2,8% больше, чем за тот же период 2024 года.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия оставались главным двигателем спроса. По данным Oilchem, уровень загрузки нефтеперерабатывающих заводов в июле вырос до 71,84%, что на 1,02 п.п. выше июня и на 3,56 п.п. выше, чем в прошлом году. При этом независимые заводы наоборот сокращали объемы переработки.

В июле на техническое обслуживание были выведены производственные мощности на 79 млн тонн, однако три крупных НПЗ с суммарной мощностью 28,7 млн тонн вернулись в эксплуатацию.

Также в июле экспорт очищенных нефтепродуктов из Китая вырос на 7,25% - до 5,34 млн тонн, что свидетельствует об активизации внешней торговли энергоносителями.

В то же время импорт природного газа (включая трубопроводный и сжиженный) снизился - до 10,63 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем в июле 2024 года.

Дополнение

Несмотря на некоторое замедление темпов поставок по сравнению с предыдущим месяцем, Китай демонстрирует устойчивый рост спроса на нефть, поддерживаемый активной работой государственных НПЗ. Это сигнал как для глобальных нефтяных рынков, так и для аналитиков - спрос со стороны Пекина остается одним из ключевых факторов, формирующих мировую энергетическую динамику.

Напомним

Цены на нефть выросли на 1% после сокращения запасов в США и роста экспорта. Макроэкономическая неопределенность из-за американских пошлин на индийские товары ограничивает рост.