Китай резко нарастил импорт нефти в июле - несмотря на рекордный спад темпов в июне

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 5610 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 35203 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38494 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62326 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86253 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64542 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43130 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44326 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55977 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
37%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28244 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 11926 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28691 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 35223 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38511 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63263 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Закарпатская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63275 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 119996 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 130116 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 122112 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 133474 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Китай резко нарастил импорт нефти в июле - несмотря на рекордный спад темпов в июне

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Китай в июле 2025 года нарастил импорт сырой нефти на 11,5% до 47,2 млн тонн. Рост обусловлен высокой активностью государственных нефтеперерабатывающих заводов.

Китай резко нарастил импорт нефти в июле - несмотря на рекордный спад темпов в июне

В июле 2025 года Китай - крупнейший импортер нефти в мире - увеличил закупки сырой нефти на 11,5% по сравнению с прошлым годом. Хотя показатель снизился относительно июньского пика, активность государственных нефтеперерабатывающих заводов оставалась высокой, поддерживая спрос на сырье. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Импорт сырой нефти в Китай в июле 2025 года достиг 47,2 миллиона тонн - эквивалентно 11,12 миллиона баррелей в день, согласно официальным данным Главного таможенного управления. Это на 11,5% больше, чем в июле 2024 года.

Хотя в годовом измерении показатель демонстрирует рост, по сравнению с июнем этого года (49,89 млн тонн) он снизился на 5,4%. Аналитики объясняют это тем, что независимые нефтепереработчики активно накапливали запасы в июне, и соответственно в июле сократили закупки.

Независимые компании сделали крупные закупки в июне, поэтому в июле спрос был более сдержанным 

- пояснил Муюй Сюй, аналитик рынка сырой нефти в компании Kpler.

Всего за январь - июль 2025 года Китай импортировал 326,57 млн тонн нефти - в среднем 11,25 млн баррелей в сутки, что на 2,8% больше, чем за тот же период 2024 года.

Государственные нефтеперерабатывающие предприятия оставались главным двигателем спроса. По данным Oilchem, уровень загрузки нефтеперерабатывающих заводов в июле вырос до 71,84%, что на 1,02 п.п. выше июня и на 3,56 п.п. выше, чем в прошлом году. При этом независимые заводы наоборот сокращали объемы переработки.

В июле на техническое обслуживание были выведены производственные мощности на 79 млн тонн, однако три крупных НПЗ с суммарной мощностью 28,7 млн тонн вернулись в эксплуатацию.

Также в июле экспорт очищенных нефтепродуктов из Китая вырос на 7,25% - до 5,34 млн тонн, что свидетельствует об активизации внешней торговли энергоносителями.

В то же время импорт природного газа (включая трубопроводный и сжиженный) снизился - до 10,63 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем в июле 2024 года.

Дополнение

Несмотря на некоторое замедление темпов поставок по сравнению с предыдущим месяцем, Китай демонстрирует устойчивый рост спроса на нефть, поддерживаемый активной работой государственных НПЗ. Это сигнал как для глобальных нефтяных рынков, так и для аналитиков - спрос со стороны Пекина остается одним из ключевых факторов, формирующих мировую энергетическую динамику.

Напомним

Цены на нефть выросли на 1% после сокращения запасов в США и роста экспорта. Макроэкономическая неопределенность из-за американских пошлин на индийские товары ограничивает рост.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Китай
Соединённые Штаты