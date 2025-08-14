$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 6662 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 18277 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 26930 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 29592 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 34504 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 72325 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 75335 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 142998 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65426 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119304 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The Times

Киев • УНН

 • 350 просмотра

США и Россия якобы обсуждали модель завершения войны в Украине, напоминающую израильский контроль над Западным берегом реки Иордан. Белый дом назвал эти сообщения «фейковыми», однако The Times настаивает на достоверности информации.

США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The Times

США и Россия обсуждали модель завершения войны в Украине, напоминающую израильский контроль над Западным берегом реки Иордан. Идея предполагает экономическое и военное управление оккупированными территориями Россией без формального смещения украинского суверенитета. Белый дом назвал эти сообщения "фейковыми". Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times.

Это будет так же, как если бы Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан. С губернатором, с экономической ситуацией, которая идет в Россию, а не в Украину. Но это все равно будет Украина, потому что... Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но реальность такова, что это будет оккупированная территория, и модель — Палестина

- отметили в издании.

Детали

Такой сценарий якобы разрабатывался несколько недель назад во время переговоров Стива Уиткоффа, мирного посланника президента Дональда Трампа, с российскими коллегами. По этому плану Россия могла бы получить контроль над оккупированной Украиной по модели фактического управления Израилем палестинскими территориями после 6-дневной войны 1967 года.

Модель предполагает сохранение международно признанных границ Украины, но фактическое управление экономикой и безопасностью территорий переходит к России. При этом украинский суверенитет формально не нарушается. Белый дом в свою очередь опроверг сообщения The Times.

Это абсолютно фейковые новости и небрежное сообщение The Times, у которого, очевидно, ужасные источники. Ничего подобного не обсуждалось ни с кем и никогда

- пояснила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Правовая ситуация относительно примера израильской оккупации Западного берега реки Иордан хорошо известна: Международный суд ООН признал ее незаконной, но не имеет средств для принудительного исполнения. ООН неоднократно призывала Израиль прекратить контроль над территорией, последний раз — в сентябре прошлого года. Тогда 124 страны проголосовали за резолюцию, 14 — против, 43 воздержались.

Аналитики отмечают, что часть американских переговорщиков видит в таком сценарии отражение реалий войны и фактического контроля России над частью украинской территории. По их мнению, целью модели является установление стабильных границ оккупации и потенциальное перемирие.

Дополнение

Израиль захватил Западный берег реки Иордан в 1967 году, поставив под контроль миллионы палестинцев. Несмотря на то, что Палестинская администрация управляет большинством городов и поселков, военный контроль Израиля остался. Это включает блокпосты, патрули и ограничения на передвижение между территориями.

Оккупация критикуется международным сообществом из-за захвата земель, создания более 150 поселений и двухуровневой системы гражданства: израильские граждане подпадают под гражданское право, то есть действие израильского законодательства, а палестинцы — под действие военного положения и не могут голосовать на общенациональных выборах в Израиле.

Вероника Марченко

политикаНовости Мира
Израиль
Соединённые Штаты
Украина