США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов'язані з підготовкою саміту на Алясці

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Міністерство фінансів США дозволило всі фінансові транзакції, пов'язані з організацією саміту між президентом Дональдом Трампом та володимиром путіним на Алясці. Обмеження знято до 20 серпня для проведення зустрічі.

США тимчасово зняли з рф обмеження на фінансові транзакції, пов’язані з підготовкою саміту на Алясці

Сполучені Штати дозволили до 20 серпня всі фінансові транзакції, заборонені в рамках антиросійських санкцій, оскільки вони необхідні для проведення саміту на Алясці між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає пов'язану з росією Генеральну ліцензію 125 "На дозвіл на операції, пов'язані із зустрічами між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації на Алясці 

- говориться у повідомленні.

У представленій ліцензії вказано, що всі заборони знято до 20 серпня.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп готується запропонувати володимиру путіну доступ до рідкісноземельних копалин Аляски та скасування санкцій. Це має стимулювати росію до припинення війни проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зможе переконати путіна не обстрілювати мирне населення під час зустрічі на Алясці. Він сподівається покласти край війні та попередив про серйозні наслідки для росії.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Міністерство фінансів США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна