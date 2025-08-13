США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується запропонувати російському диктатору володимиру путіну доступ до рідкісноземельних корисних копалин на Алясці, щоб стимулювати його до припинення війни проти України. Про пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Президент США прибуде на довгоочікувану зустріч зі російським диктатором в п'ятницю, озброєний низкою можливостей заробітку для путіна. Як повідомляє The Telegraph, серед них будуть відкриття природних ресурсів Аляски для москви та скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Міністр фінансів США Скотт Бессент є серед представників адміністрації, які радитимуть Трампу перед його зустріччю з путіним в Анкориджі. Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.

Пропозиції включають надання путіну доступу до рідкісноземельних корисних копалин на території Аляски.

Трамп заявив, що путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо він не погодиться припинити війну в Україні під час їхньої зустрічі в п'ятницю. Лідер США заявив про свій намір негайно домовитися про другу зустріч з путіним, цього разу за участю Президента України Володимира Зеленського, після їхніх переговорів віч-на-віч на Алясці.

Якщо перша зустріч пройде добре, ми проведемо швидку другу. Я хотів би зробити це майже негайно, і ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним та президентом Зеленським, а також мною, якщо вони захочуть мене там запросити - заявив Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зможе переконати путіна не обстрілювати мирне населення під час зустрічі на Алясці. Він сподівається покласти край війні та попередив про серйозні наслідки для росії.