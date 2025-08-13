США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph

$41.430.02
48.080.12
ukenru
16:57 • 10775 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 18667 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 23057 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 28593 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 64193 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 68299 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 128402 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 60158 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 107924 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 35079 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
56%
756мм
Популярнi новини
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo13 серпня, 11:10 • 63035 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 35457 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13:12 • 34421 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 14808 перегляди
Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи15:06 • 11887 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 128402 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 107924 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 102427 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 113707 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 85720 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 15101 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 35939 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 88219 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 105342 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 43428 перегляди
Актуальне
The Guardian
Brent
Су-24
Су-27
Су-30

США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Президент США Дональд Трамп готується запропонувати володимиру путіну доступ до рідкісноземельних копалин Аляски та скасування санкцій. Це має стимулювати росію до припинення війни проти України.

США мають намір запропонувати росії розробку рідкісноземельних мінералів на Алясці - The Telegraph

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується запропонувати російському диктатору володимиру путіну доступ до рідкісноземельних корисних копалин на Алясці, щоб стимулювати його до припинення війни проти України. Про пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Деталі

Президент США прибуде на довгоочікувану зустріч зі російським диктатором в п'ятницю, озброєний низкою можливостей заробітку для путіна. Як повідомляє The Telegraph, серед них будуть відкриття природних ресурсів Аляски для москви та скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Міністр фінансів США Скотт Бессент є серед представників адміністрації, які радитимуть Трампу перед його зустріччю з путіним в Анкориджі. Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.

Пропозиції включають надання путіну доступу до рідкісноземельних корисних копалин на території Аляски.

Трамп заявив, що путін зіткнеться з "серйозними наслідками", якщо він не погодиться припинити війну в Україні під час їхньої зустрічі в п'ятницю. Лідер США заявив про свій намір негайно домовитися про другу зустріч з путіним, цього разу за участю Президента України Володимира Зеленського, після їхніх переговорів віч-на-віч на Алясці.

Якщо перша зустріч пройде добре, ми проведемо швидку другу. Я хотів би зробити це майже негайно, і ми проведемо швидку другу зустріч між президентом Путіним та президентом Зеленським, а також мною, якщо вони захочуть мене там запросити 

- заявив Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зможе переконати путіна не обстрілювати мирне населення під час зустрічі на Алясці. Він сподівається покласти край війні та попередив про серйозні наслідки для росії.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дейлі телеграф
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна