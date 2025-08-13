США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph
Киев • УНН
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится предложить российскому диктатору владимиру путину доступ к редкоземельным полезным ископаемым на Аляске, чтобы стимулировать его к прекращению войны против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.
Детали
Президент США прибудет на долгожданную встречу с российским диктатором в пятницу, вооруженный рядом возможностей заработка для путина. Как сообщает The Telegraph, среди них будут открытие природных ресурсов Аляски для москвы и отмена некоторых американских санкций против российской авиационной промышленности.
Министр финансов США Скотт Бессент входит в число представителей администрации, которые будут консультировать Трампа перед его встречей с путиным в Анкоридже. Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.
Предложения включают предоставление путину доступа к редкоземельным полезным ископаемым на территории Аляски.
Трамп заявил, что путин столкнется с "серьезными последствиями", если он не согласится прекратить войну в Украине во время их встречи в пятницу. Лидер США заявил о своем намерении немедленно договориться о второй встрече с путиным, на этот раз с участием Президента Украины Владимира Зеленского, после их переговоров лицом к лицу на Аляске.
Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую. Я хотел бы сделать это почти немедленно, и мы проведем быструю вторую встречу между президентом путиным и президентом Зеленским, а также мной, если они захотят меня там пригласить
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет убедить путина не обстреливать мирное население во время встречи на Аляске. Он надеется положить конец войне и предупредил о серьезных последствиях для россии.