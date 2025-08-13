$41.430.02
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Президент США Дональд Трамп готовится предложить владимиру путину доступ к редкоземельным ископаемым Аляски и отмену санкций. Это должно стимулировать россию к прекращению войны против Украины.

США намерены предложить россии разработку редкоземельных минералов на Аляске - The Telegraph

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится предложить российскому диктатору владимиру путину доступ к редкоземельным полезным ископаемым на Аляске, чтобы стимулировать его к прекращению войны против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Президент США прибудет на долгожданную встречу с российским диктатором в пятницу, вооруженный рядом возможностей заработка для путина. Как сообщает The Telegraph, среди них будут открытие природных ресурсов Аляски для москвы и отмена некоторых американских санкций против российской авиационной промышленности.

Министр финансов США Скотт Бессент входит в число представителей администрации, которые будут консультировать Трампа перед его встречей с путиным в Анкоридже. Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Предложения включают предоставление путину доступа к редкоземельным полезным ископаемым на территории Аляски.

Трамп заявил, что путин столкнется с "серьезными последствиями", если он не согласится прекратить войну в Украине во время их встречи в пятницу. Лидер США заявил о своем намерении немедленно договориться о второй встрече с путиным, на этот раз с участием Президента Украины Владимира Зеленского, после их переговоров лицом к лицу на Аляске.

Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую. Я хотел бы сделать это почти немедленно, и мы проведем быструю вторую встречу между президентом путиным и президентом Зеленским, а также мной, если они захотят меня там пригласить 

- заявил Трамп.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет убедить путина не обстреливать мирное население во время встречи на Аляске. Он надеется положить конец войне и предупредил о серьезных последствиях для россии.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина