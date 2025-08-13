$41.430.02
16:57 • 6010 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 13013 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 18700 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 24345 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 55551 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 61326 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 114212 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 55000 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 97050 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 33490 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Трамп вважає, що не зможе переконати путіна припинити удари по мирному населенню України

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зможе переконати путіна не обстрілювати мирне населення під час зустрічі на Алясці. Він сподівається покласти край війні та попередив про серйозні наслідки для Росії.

Трамп вважає, що не зможе переконати путіна припинити удари по мирному населенню України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що не зможе переконати російського диктатора володимира путіна не обстріобвати мирне населення під зустрічі з ним на Алясці. Натомість він хоче покласти край війні, пише УНН з посиланням на Reuters.

У мене була така розмова з ним. У мене було багато позитивних розмов. Потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в будинок для людей похилого віку або в багатоквартирний будинок, і люди лежать мертвими на вулиці 

– сказав Трамп, коли репортер запитав, чи вважає він, що зможе переконати путіна припинити обстрілювати цивільне населення в Україні під час п'ятничної зустрічі.

Очільник Білого дому підкреслив, що, скоріш за все, він не переконає путіна припинити удари по мирному населенню, але сподівається припинити війну.

Тож, гадаю, відповідь на це питання – ні, бо в мене була така розмова. Я хочу покласти край війні 

– додав він.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про серйозні наслідки для росії, якщо путін не припинить війну. Це відбудеться після їхньої зустрічі на Алясці.

Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на 10 з 10. Розмова відбулася за два дні до саміту з володимиром путіним на Алясці.

Павло Зінченко

