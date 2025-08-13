Трамп вважає, що не зможе переконати путіна припинити удари по мирному населенню України

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що не зможе переконати російського диктатора володимира путіна не обстріобвати мирне населення під зустрічі з ним на Алясці. Натомість він хоче покласти край війні, пише УНН з посиланням на Reuters.

У мене була така розмова з ним. У мене було багато позитивних розмов. Потім я повертаюся додому і бачу, що ракета влучила в будинок для людей похилого віку або в багатоквартирний будинок, і люди лежать мертвими на вулиці – сказав Трамп, коли репортер запитав, чи вважає він, що зможе переконати путіна припинити обстрілювати цивільне населення в Україні під час п'ятничної зустрічі.

Очільник Білого дому підкреслив, що, скоріш за все, він не переконає путіна припинити удари по мирному населенню, але сподівається припинити війну.

Тож, гадаю, відповідь на це питання – ні, бо в мене була така розмова. Я хочу покласти край війні – додав він.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про серйозні наслідки для росії, якщо путін не припинить війну. Це відбудеться після їхньої зустрічі на Алясці.

Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на 10 з 10. Розмова відбулася за два дні до саміту з володимиром путіним на Алясці.