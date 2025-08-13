Трамп пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться зупинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо російський диктатор володимир путін не погодиться припинити війну, то росію очікують серйозні наслідки. Про це Трамп заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи будуть якісь наслідки для росії, якщо путін погодиться припинити війну в Україні після їхньої зустрічі в Алясці в п'ятницю, Трамп відповів: "Так, будуть. Будуть наслідки".

Він не розкрив які саме наслідки будуть для путіна, однак знову наголосив, що "будуть дуже серйозні наслідки".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо перша зустріч між ним і російським диктатором володимиром путіним цієї п’ятниці пройде нормально, то хотів би одразу організувати другу зустріч за участі українського лідера Володимира Зеленського. Якщо Трамп не отримає потрібних йому відповідей на першій зустрічі з путіним, то другої зустрічі не буде.