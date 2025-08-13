Трамп пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться зупинити війну

$41.430.02
16:57 • 1176 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 8276 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 15459 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 21232 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 46844 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 53800 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 99017 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 49088 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 85625 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 31793 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 66935 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 45311 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 22709 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13:12 • 25656 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 5794 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 98919 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 85553 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 85716 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 97894 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 71007 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Аляска
Велика Британія
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 6168 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 23107 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 69767 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 87520 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 36839 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Су-24
Су-27
Су-30

Трамп пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться зупинити війну

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про серйозні наслідки для Росії, якщо Путін не припинить війну. Це відбудеться після їхньої зустрічі на Алясці.

Трамп пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться зупинити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо російський диктатор володимир путін не погодиться припинити війну, то росію очікують серйозні наслідки. Про це Трамп заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи будуть якісь наслідки для росії, якщо путін погодиться припинити війну в Україні після їхньої зустрічі в Алясці в п'ятницю, Трамп відповів: "Так, будуть. Будуть наслідки".

Він не розкрив які саме наслідки будуть для путіна, однак знову наголосив, що "будуть дуже серйозні наслідки".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо перша зустріч між ним і російським диктатором володимиром путіним цієї п’ятниці пройде нормально, то хотів би одразу організувати другу зустріч за участі українського лідера Володимира Зеленського. Якщо Трамп не отримає потрібних йому відповідей на першій зустрічі з путіним, то другої зустрічі не буде.

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна