Трамп пригрозил "очень серьезными последствиями", если путин не согласится остановить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что если российский диктатор владимир путин не согласится прекратить войну, то россию ожидают серьезные последствия. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, будут ли какие-либо последствия для россии, если путин согласится прекратить войну в Украине после их встречи на Аляске в пятницу, Трамп ответил: "Да, будут. Будут последствия".

Он не раскрыл, какие именно последствия будут для путина, однако вновь подчеркнул, что "будут очень серьезные последствия".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что если первая встреча между ним и российским диктатором владимиром путиным в эту пятницу пройдет нормально, то хотел бы сразу организовать вторую встречу с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Если Трамп не получит нужных ему ответов на первой встрече с путиным, то второй встречи не будет.