16:57 • 1494 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 8636 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 15610 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 21387 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 47288 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 54208 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 99812 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 49397 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 86213 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 86182 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Трамп пригрозил "очень серьезными последствиями", если путин не согласится остановить войну

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных последствиях для россии, если путин не прекратит войну. Это произойдет после их встречи на Аляске.

Трамп пригрозил "очень серьезными последствиями", если путин не согласится остановить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что если российский диктатор владимир путин не согласится прекратить войну, то россию ожидают серьезные последствия. Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, будут ли какие-либо последствия для россии, если путин согласится прекратить войну в Украине после их встречи на Аляске в пятницу, Трамп ответил: "Да, будут. Будут последствия".

Он не раскрыл, какие именно последствия будут для путина, однако вновь подчеркнул, что "будут очень серьезные последствия".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что если первая встреча между ним и российским диктатором владимиром путиным в эту пятницу пройдет нормально, то хотел бы сразу организовать вторую встречу с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Если Трамп не получит нужных ему ответов на первой встрече с путиным, то второй встречи не будет.

Павел Башинский

Войнаполитика
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина