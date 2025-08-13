Трамп считает, что не сможет убедить путина прекратить удары по мирному населению Украины

$41.430.02
48.080.12
ukenru
16:57 • 8068 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 15047 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 20255 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 25884 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 58635 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 63815 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 119256 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 56859 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 100908 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 97116 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0.8м/с
58%
755мм
Популярные новости
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo13 августа, 11:10 • 57662 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 31453 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13:12 • 31578 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 12346 просмотра
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела15:06 • 9974 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 119307 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 100952 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 97145 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 108747 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 81087 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 12495 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 31710 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 82661 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 100017 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 41380 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

Трамп считает, что не сможет убедить путина прекратить удары по мирному населению Украины

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет убедить путина не обстреливать мирное население во время встречи на Аляске. Он надеется положить конец войне и предупредил о серьезных последствиях для россии.

Трамп считает, что не сможет убедить путина прекратить удары по мирному населению Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не сможет убедить российского диктатора владимира путина не обстреливать мирное население во время встречи с ним на Аляске. Вместо этого он хочет положить конец войне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

У меня был такой разговор с ним. У меня было много позитивных разговоров. Потом я возвращаюсь домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых или в многоквартирный дом, и люди лежат мертвыми на улице 

– сказал Трамп, когда репортер спросил, считает ли он, что сможет убедить путина прекратить обстреливать гражданское население в Украине во время пятничной встречи.

Глава Белого дома подчеркнул, что, скорее всего, он не убедит путина прекратить удары по мирному населению, но надеется прекратить войну.

Так что, думаю, ответ на этот вопрос – нет, потому что у меня был такой разговор. Я хочу положить конец войне 

– добавил он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных последствиях для россии, если путин не прекратит войну. Это произойдет после их встречи на Аляске.

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10. Разговор состоялся за два дня до саммита с владимиром путиным на Аляске.

Павел Зинченко

Войнаполитика
Аляска
Белый дом
Reuters
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина