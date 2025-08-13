Трамп считает, что не сможет убедить путина прекратить удары по мирному населению Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не сможет убедить российского диктатора владимира путина не обстреливать мирное население во время встречи с ним на Аляске. Вместо этого он хочет положить конец войне, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

У меня был такой разговор с ним. У меня было много позитивных разговоров. Потом я возвращаюсь домой и вижу, что ракета попала в дом престарелых или в многоквартирный дом, и люди лежат мертвыми на улице – сказал Трамп, когда репортер спросил, считает ли он, что сможет убедить путина прекратить обстреливать гражданское население в Украине во время пятничной встречи.

Глава Белого дома подчеркнул, что, скорее всего, он не убедит путина прекратить удары по мирному населению, но надеется прекратить войну.

Так что, думаю, ответ на этот вопрос – нет, потому что у меня был такой разговор. Я хочу положить конец войне – добавил он.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных последствиях для россии, если путин не прекратит войну. Это произойдет после их встречи на Аляске.

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10. Разговор состоялся за два дня до саммита с владимиром путиным на Аляске.