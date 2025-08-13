США временно сняли с рф ограничения на финансовые транзакции, связанные с подготовкой саммита на Аляске
Киев • УНН
Министерство финансов США разрешило все финансовые транзакции, связанные с организацией саммита между президентом Дональдом Трампом и владимиром путиным на Аляске. Ограничения сняты до 20 августа для проведения встречи.
Соединенные Штаты разрешили до 20 августа все финансовые транзакции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, поскольку они необходимы для проведения саммита на Аляске между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает связанную с Россией Генеральную лицензию 125 "На разрешение на операции, связанные со встречами между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством российской федерации на Аляске
В представленной лицензии указано, что все запреты сняты до 20 августа.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп готовится предложить владимиру путину доступ к редкоземельным ископаемым Аляски и отмену санкций. Это должно стимулировать россию к прекращению войны против Украины.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет убедить путина не обстреливать мирное население во время встречи на Аляске. Он надеется положить конец войне и предупредил о серьезных последствиях для России.