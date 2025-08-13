США временно сняли с рф ограничения на финансовые транзакции, связанные с подготовкой саммита на Аляске

Соединенные Штаты разрешили до 20 августа все финансовые транзакции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, поскольку они необходимы для проведения саммита на Аляске между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает связанную с Россией Генеральную лицензию 125 "На разрешение на операции, связанные со встречами между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством российской федерации на Аляске - говорится в сообщении.

В представленной лицензии указано, что все запреты сняты до 20 августа.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп готовится предложить владимиру путину доступ к редкоземельным ископаемым Аляски и отмену санкций. Это должно стимулировать россию к прекращению войны против Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сможет убедить путина не обстреливать мирное население во время встречи на Аляске. Он надеется положить конец войне и предупредил о серьезных последствиях для России.