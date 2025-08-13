В РФ хотят сокращения войск США в Европе: Кремль ожидает обсуждения этой темы на Аляске - Туск

$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 1888 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
16:57 • 12757 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 21867 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 25439 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 30888 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 67893 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 71270 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 134677 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 62287 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 112714 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0.8м/с
64%
756мм
Популярные новости
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo13 августа, 11:10 • 67770 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 39248 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13 августа, 13:12 • 37218 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 17393 просмотра
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела15:06 • 13816 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 134654 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 112696 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 106176 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 117245 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 89023 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 17429 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 39291 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 92027 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 108915 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 44880 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нефть марки Brent
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

В РФ хотят сокращения войск США в Европе: Кремль ожидает обсуждения этой темы на Аляске - Туск

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

Россия стремится обсудить на саммите на Аляске сокращение присутствия войск НАТО в Европе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что РФ хочет включить эту тему в переговоры относительно будущего войны в Украине.

В РФ хотят сокращения войск США в Европе: Кремль ожидает обсуждения этой темы на Аляске - Туск

На предстоящих переговорах о будущем войны в Украине РФ стремится рассмотреть вопрос сокращения присутствия войск НАТО в европейском регионе.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Последние несколько дней мы слышим, что россияне очень хотели бы включить переговоры о сокращении присутствия НАТО, например, в Польше, в переговоры о будущем Украины

- заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

"Может быть, скорее, чем позже": Туск предсказывает "замораживание" войны в Украине08.08.25, 13:52 • 3901 просмотр

Вот почему так важно, чтобы мы создали такую сильную и сплоченную группу государств, как в отношении России, так и в отношении других союзников, таких как Соединенные Штаты

- добавил Туск.

Дополнение

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил две недели назад, что Польша рассчитывает стать последней страной в Европе, из которой США выведут свои войска, поскольку Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия на всем континенте.

Все дискуссии, которые мы ведем с американцами, указывают на то, что Польша является последней страной, из которой американцы хотели бы вывести войска

- заявил польский чиновник в интервью агентству Reuters.

Напомним

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны.

Консультации Трампа с европейскими лидерами длились более часа – канцелярия президента Польши.

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10.

Следующие дни и недели могут стать решающими для Украины – президент Финляндии Стубб13.08.25, 21:22 • 4326 просмотров

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Аляска
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша