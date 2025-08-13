В РФ хотят сокращения войск США в Европе: Кремль ожидает обсуждения этой темы на Аляске - Туск

На предстоящих переговорах о будущем войны в Украине РФ стремится рассмотреть вопрос сокращения присутствия войск НАТО в европейском регионе.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Последние несколько дней мы слышим, что россияне очень хотели бы включить переговоры о сокращении присутствия НАТО, например, в Польше, в переговоры о будущем Украины - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

Вот почему так важно, чтобы мы создали такую сильную и сплоченную группу государств, как в отношении России, так и в отношении других союзников, таких как Соединенные Штаты - добавил Туск.

Дополнение

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил две недели назад, что Польша рассчитывает стать последней страной в Европе, из которой США выведут свои войска, поскольку Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия на всем континенте.

Все дискуссии, которые мы ведем с американцами, указывают на то, что Польша является последней страной, из которой американцы хотели бы вывести войска - заявил польский чиновник в интервью агентству Reuters.

Напомним

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны.

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10.

