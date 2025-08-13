У рф хочуть скорочення військ США у Європі: кремль очікує обговорення цієї теми на Алясці - Туск

У найближчих переговорах про майбутнє війни в Україні, рф прагне розглянути питання скорочення присутності військ НАТО у європейському регіоні.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Останні кілька днів ми чуємо, що росіяни дуже хотіли б включити переговори про скорочення присутності НАТО, наприклад, у Польщі, в переговори про майбутнє України - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Ось чому так важливо, щоб ми створили таку сильну і згуртовану групу держав, як стосовно росії, так і стосовно інших союзників, таких як Сполучені Штати - додав Туск.

Доповнення

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив два тижні тому, що Польща розраховує стати останньою країною в Європі, з якої США виведуть свої війська, оскільки Вашингтон розглядає можливість скорочення американської військової присутності на всьому континенті.

Всі дискусії, які ми ведемо з американцями, вказують на те, що Польща є останньою країною, з якої американці хотіли б вивести війська - заявив польський урядовець в інтерв'ю агентству Reuters.

Нагадаємо

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни.

Консультації Трампа з європейськими лідерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі.

Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на 10 з 10.

