У рф хочуть скорочення військ США у Європі: кремль очікує обговорення цієї теми на Алясці - Туск
Київ • УНН
росія прагне обговорити на саміті на Алясці, скорочення присутності військ НАТО у Європі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рф хоче включити цю тему до переговорів стосовно майбутнього війни в Україні.
У найближчих переговорах про майбутнє війни в Україні, рф прагне розглянути питання скорочення присутності військ НАТО у європейському регіоні.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Останні кілька днів ми чуємо, що росіяни дуже хотіли б включити переговори про скорочення присутності НАТО, наприклад, у Польщі, в переговори про майбутнє України
Ось чому так важливо, щоб ми створили таку сильну і згуртовану групу держав, як стосовно росії, так і стосовно інших союзників, таких як Сполучені Штати
Доповнення
Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив два тижні тому, що Польща розраховує стати останньою країною в Європі, з якої США виведуть свої війська, оскільки Вашингтон розглядає можливість скорочення американської військової присутності на всьому континенті.
Всі дискусії, які ми ведемо з американцями, вказують на те, що Польща є останньою країною, з якої американці хотіли б вивести війська
Нагадаємо
Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни.
Консультації Трампа з європейськими лідерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі.
Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на 10 з 10.
