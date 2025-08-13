$41.430.02
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57 • 11803 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 20885 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 24635 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 30137 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 66623 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 70134 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 132242 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 61410 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 110823 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
У рф хочуть скорочення військ США у Європі: кремль очікує обговорення цієї теми на Алясці - Туск

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

росія прагне обговорити на саміті на Алясці, скорочення присутності військ НАТО у Європі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рф хоче включити цю тему до переговорів стосовно майбутнього війни в Україні.

У рф хочуть скорочення військ США у Європі: кремль очікує обговорення цієї теми на Алясці - Туск

У найближчих переговорах про майбутнє війни в Україні, рф прагне розглянути питання скорочення присутності військ НАТО у європейському регіоні. 

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Останні кілька днів ми чуємо, що росіяни дуже хотіли б включити переговори про скорочення присутності НАТО, наприклад, у Польщі, в переговори про майбутнє України

- заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

"Може бути швидше, ніж пізніше": Туск передрікає "замороження" війни в Україні08.08.25, 13:52 • 3900 переглядiв

Ось чому так важливо, щоб ми створили таку сильну і згуртовану групу держав, як стосовно росії, так і стосовно інших союзників, таких як Сполучені Штати

- додав Туск. 

Доповнення

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив два тижні тому, що Польща розраховує стати останньою країною в Європі, з якої США виведуть свої війська, оскільки Вашингтон розглядає можливість скорочення американської військової присутності на всьому континенті.

Всі дискусії, які ми ведемо з американцями, вказують на те, що Польща є останньою країною, з якої американці хотіли б вивести війська

- заявив польський урядовець в інтерв'ю агентству Reuters. 

Нагадаємо

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни.

Консультації Трампа з європейськими лідерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі.

Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на 10 з 10

Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб13.08.25, 21:22 • 3988 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
