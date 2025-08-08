"Може бути швидше, ніж пізніше": Туск передрікає "замороження" війни в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що російсько-українська війна незабаром може бути "заморожена". Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Туск повідомив, що мав розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Він заявив, що "є певні сигнали, які свідчать про це".

У мене також є інтуїція, що, можливо, буде замороження конфлікту. Я не хочу говорити про закінчення війни, а про замороження конфлікту - воно може відбутися швидше, ніж пізніше

Він нагадав, що 8 серпня закінчується термін ультиматуму президента США Дональда Трампа російському диктатору володимиру путіну.

Президент Зеленський дуже обережний, але все ж оптимістичний. Україна дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, включаючи Польщу, взяла участь у формуванні майбутнього перемир'я, а згодом і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб мир запанував у нашому регіоні, бо це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку