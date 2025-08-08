$41.460.15
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Может быть, скорее, чем позже": Туск предсказывает "замораживание" войны в Украине

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Премьер-министр Польши заявил о возможном замораживании российско-украинской войны, ссылаясь на разговор с Владимиром Зеленским и собственную интуицию. Он также упомянул об окончании срока ультиматума Трампа путину 8 августа.

"Может быть, скорее, чем позже": Туск предсказывает "замораживание" войны в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что российско-украинская война вскоре может быть "заморожена". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Туск сообщил, что разговаривал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он заявил, что "есть определенные сигналы, которые свидетельствуют об этом".

У меня также есть интуиция, что, возможно, будет замораживание конфликта. Я не хочу говорить об окончании войны, а о замораживании конфликта - оно может произойти скорее, чем позже

- сказал глава правительства Польши.

Он напомнил, что 8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа российскому диктатору владимиру путину.

Президент Зеленский очень осторожен, но все же оптимистичен. Украина очень заинтересована в том, чтобы Европа, включая Польшу, приняла участие в формировании будущего перемирия, а затем и мира. Мы также очень заинтересованы в этом, чтобы мир воцарился в нашем регионе, потому что это также окажет очень положительное влияние на нашу безопасность

- заявил Дональд Туск.

Напомним

Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к настоящему прекращению огня в разговорах с лидерами Франции и Германии. В то же время Украина не будет признавать российский контроль над оккупированными территориями из-за конституционных ограничений, сообщает Telegraph.

Евгений Устименко

