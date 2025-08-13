Консультації Трампа з європейськими лідерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

В канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького повідомили, що польський очільник взяв участь в онлайн-консультаціях європейських лідерів з главою Білого дому Дональдом Трампом. Там також зазначили, що консультації тривали понад годину, пише УНН з посиланням на сторінку канцелярії президента Польщі в Х.

Деталі

Безпосередньо перед переговорами на Алясці президент Дональд Трамп вирішив провести консультації з ключовими європейськими лідерами, серед яких, звичайно ж, був і президент Кароль Навроцький - говориться у повідомленні канцелярії президента Навроцького в Х.

Зазначається, що у консультаціях брала участь низка європейських лідерів, у тому числі Президент України Володимир Зеленський.

Ця понад годинна розмова щойно завершилася. У ній також взяли участь канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Італії, президент Франції, президент України, президент Європейської Комісії, генеральний секретар НАТО та президент Фінляндії – невелика група відданих справі європейських політиків - говориться у повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни.