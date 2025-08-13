Консультації Трампа з європейськими лідерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп провів онлайн-консультації з європейськими лідерами, включаючи президента Польщі та України, що тривали понад годину. Обговорено п'ять спільних принципів щодо завершення війни в Україні.
В канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького повідомили, що польський очільник взяв участь в онлайн-консультаціях європейських лідерів з главою Білого дому Дональдом Трампом. Там також зазначили, що консультації тривали понад годину, пише УНН з посиланням на сторінку канцелярії президента Польщі в Х.
Деталі
Безпосередньо перед переговорами на Алясці президент Дональд Трамп вирішив провести консультації з ключовими європейськими лідерами, серед яких, звичайно ж, був і президент Кароль Навроцький
Зазначається, що у консультаціях брала участь низка європейських лідерів, у тому числі Президент України Володимир Зеленський.
Ця понад годинна розмова щойно завершилася. У ній також взяли участь канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Італії, президент Франції, президент України, президент Європейської Комісії, генеральний секретар НАТО та президент Фінляндії – невелика група відданих справі європейських політиків
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни.
Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом США. Була перед цим координаційна розмова, як я вже сказав, ми узгодили спільні принципи, 5 принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов