Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.

Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом США. Була перед цим координаційна розмова, як я вже сказав, ми узгодили спільні принципи, 5 принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов - сказав Зеленський.

Він наголосив, що має бути припинення вогню, мать бути гарантії безпеки і посилення України, якщо росія не погодиться на припинення вогню в Алясці.

Це ефективні принципи і важливо, щоб вони спрацювали. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці, на всіх напрямках українського фронту. росія намагається зобразити, що нібито спроможна окупувати всю Україну. Безумовно це їх бажання. Також путін блефує начебто санкції для нього не важливі, і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській економіці - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп висловив підтримку і готовність Америки брати участь у створенні надійних гарантій безпеки для України.