15:45 • 1706 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 11230 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 17103 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 36805 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 44189 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 81840 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 42166 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 72872 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 29836 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 76290 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Популярнi новини
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 57472 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 31832 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 57503 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 36319 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13:12 • 20520 перегляди
Київ • УНН

 • 1668 перегляди

Президент Зеленський повідомив про узгодження п'яти спільних принципів завершення війни з президентом США та європейськими лідерами. Серед них — припинення вогню та гарантії безпеки для України.

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами було узгоджено п'ять спільних принципів щодо завершення війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.

Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом США. Була перед цим координаційна розмова, як я вже сказав, ми узгодили спільні принципи, 5 принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що має бути припинення вогню, мать бути гарантії безпеки і посилення України, якщо росія не погодиться на припинення вогню в Алясці.

Це ефективні принципи і важливо, щоб вони спрацювали. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці, на всіх напрямках українського фронту. росія намагається зобразити, що нібито спроможна окупувати всю Україну. Безумовно це їх бажання. Також путін блефує начебто санкції для нього не важливі, і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській економіці 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп висловив підтримку і готовність Америки брати участь у створенні надійних гарантій безпеки для України.

Павло Башинський

