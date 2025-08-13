$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 7444 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 12208 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
12:02 • 27669 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
10:06 • 35244 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
09:48 • 65442 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 35697 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
13 серпня, 08:39 • 61102 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
13 серпня, 08:29 • 27989 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 67703 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 34961 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
США готові долучитися до надання гарантій безпеки для України - Зеленський

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Дональд Трамп висловив підтримку участі США у створенні надійних гарантій безпеки для України. Це стало відомо під час пресконференції Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

США готові долучитися до надання гарантій безпеки для України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп висловив підтримку і готовність Америки брати участь у створенні надійних гарантій безпеки для України. Про це Президент заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.

Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні до речі президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь 

- заявив Зеленський.

Раніше УНН писав, що Україна має 5 основних вимог у рамках врегулювання війни, зокрема тривале перемир'я перед будь-яким обміном територіями, відшкодування збитків росією, гарантії безпеки, повернення полонених та дітей.

Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів: Мерц розповів, який меседж донесли президенту США13.08.25, 17:24 • 1608 переглядiв

Альона Уткіна

Політика
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна