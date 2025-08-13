США готові долучитися до надання гарантій безпеки для України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп висловив підтримку і готовність Америки брати участь у створенні надійних гарантій безпеки для України. Про це Президент заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.

Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні. Сьогодні до речі президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь - заявив Зеленський.

Раніше УНН писав, що Україна має 5 основних вимог у рамках врегулювання війни, зокрема тривале перемир'я перед будь-яким обміном територіями, відшкодування збитків росією, гарантії безпеки, повернення полонених та дітей.

