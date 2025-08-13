$41.430.02
Тривале перемир’я, гарантії безпеки, відшкодування збитків, повернення дітей та полонених: озвучено вимоги України перед переговорами Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Україна має 5 ключових вимог для врегулювання війни, включаючи тривале перемир'я перед обміном територіями, репарації та гарантії безпеки. Повернення полонених та дітей також є пріоритетом.

Тривале перемир’я, гарантії безпеки, відшкодування збитків, повернення дітей та полонених: озвучено вимоги України перед переговорами Трампа і путіна

Україна має 5 основних вимог у рамках врегулювання війни, зокрема тривале перемир'я перед будь-яким обміном територіями, відшкодування збитків росією, гарантії безпеки, повернення полонених та дітей. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Україна хоче угоди, яка міститиме значущі гарантії безпеки, а не просто дозволить Трампу і путіну об'єднатися для реінтеграції росії у світову економіку. Це лише дозволить путіну зміцнити росію для нових наступальних дій. У Києві скептично ставляться до того, що вийде з Аляски 

- пише видання.

Видання наводить основні стратегічні інтереси України, які вона хоче захистити в будь-яких переговорах з росією:

  • тривале перемир'я перед будь-яким обміном територіями;
    • виплата репарацій;
      • гарантії безпеки;
        • повернення українських дітей та військовополонених;

          "Трамп не повинен рятувати росію"

          Як пише видання, американська сторона висуває ідею, що Україна повинна відмовитися від східної території Донбасу в обмін на те, що путін зупинить свої війська від подальшої окупації півдня України.

          Сам Трамп вважає, що для досягнення миру необхідний "обмін територіями". Позиція України полягає в тому, що вона не піде на жодні поступки щодо своїх кордонів, гарантованих міжнародним правом і власною конституцією.

          Якщо Київ зрештою буде змушений піти на певні компроміси в рамках остаточної угоди, виходячи з реалій на полі бою, то він буде обговорювати територіальні питання лише після того, як росія погодиться на перемир'я і дотримуватиметься його 

          - розповіло джерело видання.

          Наголошується, що частина Донецької області, яка перебуває під контролем України, мають потужну оборону, а тому вихід з Донеччини може послабити здатність України відбивати майбутні російські атаки.

          Що стосується виплат збитків, то за оцінками, вони становлять від 500 млрд до 1 трлн доларів.

          Україна твердо переконана, що москва повинна заплатити за свої злочини, і має певний важіль впливу, оскільки значна частина активів росії знаходиться у володінні близьких європейських союзників. Майже 200 мільярдів євро знаходяться в Бельгії 

          - додає видання.

          Також Україна вважає, що членство в НАТО та Європейському Союзі є єдиним довгостроковим способом зупинити чергову російську агресію, однак Трамп виключив членство України в НАТО (що тихо підтримали кілька інших скептично налаштованих країн-членів), а москва хоче категоричного зобов'язання альянсу ніколи не приймати Україну.

          Окрім того, у рамках гарантій безпеки, Україна відкидає вимоги москви скоротити свою 900-тисячну армію, і скорочення постачання зброї союзниками України.

          Європейські партнери, які фінансують потреби українських військ і купують зброю у Києва, зокрема США, є єдиною гарантією безпеки, яку Київ має на сьогодні. США пропонують лише посередництво у війні, натякаючи, що зрештою можуть відмовитися і від цієї ролі. Баланс вже змістився на користь Європи, оскільки Трамп скорочує військову підтримку України. З початку війни Європа надала щонайменше 73,9 млрд євро військової допомоги, тоді як США надали 64 млрд євро - і нові американські зобов'язання за Трампа зупинилися, згідно з даними Ukraine Support Tracker Кільського інституту 

          - наголошує видання.

          Стосовно повернення дітей та полонених, то майже 20 тис. дітей було вивезено до росії, з яких вдалося повернути лише 1453.

          Обмін військовополоненими проходить краще - це стає рідкісним успіхом, досягнутим завдяки посередництву Трампа. З початку його посередницьких зусиль обидві сторони обмінялися понад 2000 полонених, але тисячі залишаються в полоні, а росія навіть не дозволяє міжнародним правозахисним організаціям відвідувати всі місця, де утримуються українські солдати та цивільні особи.

          Київ та його європейські союзники хочуть, щоб санкційний тиск зберігався, попереджаючи, що скасування первинних і вторинних санкцій та дозвіл на відновлення торгівлі дадуть москві час перегрупуватися для чергового нападу з метою завершення завоювання України. Вони також намагатимуться переконати Трампа, що загроза нових санкцій з боку США змусить путіна вести більш серйозні переговори 

          - пише видання.

          Нагадаємо

          Ідея віртуальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором володимиром путіним полягає в тому, що Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть, зобов'язавши Трампа дотримуватися її. Європейці хочуть підготувати Трампа до зустрічі з путіним, й порадити йому не діяти поспіхом.

          Павло Башинський

          ПолітикаНовини Світу
          Аляска
          Донецька область
          НАТО
          Дональд Трамп
          Європейський Союз
          Бельгія
          Європа
          Сполучені Штати Америки
          Україна
          Київ