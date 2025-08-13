$41.430.02
Длительное перемирие, гарантии безопасности, возмещение ущерба, возвращение детей и пленных: озвучены требования Украины перед переговорами Трампа и путина

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Украина имеет 5 ключевых требований для урегулирования войны, включая длительное перемирие перед обменом территориями, репарации и гарантии безопасности. Возвращение пленных и детей также является приоритетом.

Длительное перемирие, гарантии безопасности, возмещение ущерба, возвращение детей и пленных: озвучены требования Украины перед переговорами Трампа и путина

Украина имеет 5 основных требований в рамках урегулирования войны, в частности, длительное перемирие перед любым обменом территориями, возмещение ущерба россией, гарантии безопасности, возвращение пленных и детей. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Украина хочет соглашения, которое будет содержать значимые гарантии безопасности, а не просто позволит Трампу и путину объединиться для реинтеграции россии в мировую экономику. Это лишь позволит путину укрепить россию для новых наступательных действий. В Киеве скептически относятся к тому, что выйдет из Аляски 

- пишет издание.

Издание приводит основные стратегические интересы Украины, которые она хочет защитить в любых переговорах с россией:

  • длительное перемирие перед любым обменом территориями;
    • выплата репараций;
      • гарантии безопасности;
        • возвращение украинских детей и военнопленных;

          "Трамп не должен спасать россию"

          Как пишет издание, американская сторона выдвигает идею, что Украина должна отказаться от восточной территории Донбасса в обмен на то, что Путин остановит свои войска от дальнейшей оккупации юга Украины.

          Сам Трамп считает, что для достижения мира необходим "обмен территориями". Позиция Украины заключается в том, что она не пойдет ни на какие уступки относительно своих границ, гарантированных международным правом и собственной конституцией.

          Если Киев в конечном итоге будет вынужден пойти на определенные компромиссы в рамках окончательного соглашения, исходя из реалий на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на перемирие и будет соблюдать его 

          - рассказал источник издания.

          Отмечается, что часть Донецкой области, которая находится под контролем Украины, имеет мощную оборону, а потому выход из Донецкой области может ослабить способность Украины отражать будущие российские атаки.

          Что касается выплат ущерба, то по оценкам, они составляют от 500 млрд до 1 трлн долларов.

          Украина твердо убеждена, что москва должна заплатить за свои преступления, и имеет определенный рычаг влияния, поскольку значительная часть активов россии находится во владении близких европейских союзников. Почти 200 миллиардов евро находятся в Бельгии 

          - добавляет издание.

          Также Украина считает, что членство в НАТО и Европейском Союзе является единственным долгосрочным способом остановить очередную российскую агрессию, однако Трамп исключил членство Украины в НАТО (что тихо поддержали несколько других скептически настроенных стран-членов), а москва хочет категорического обязательства альянса никогда не принимать Украину.

          Кроме того, в рамках гарантий безопасности, Украина отвергает требования москвы сократить свою 900-тысячную армию, и сокращение поставок оружия союзниками Украины.

          Европейские партнеры, которые финансируют потребности украинских войск и покупают оружие у Киева, в частности США, являются единственной гарантией безопасности, которую Киев имеет на сегодня. США предлагают лишь посредничество в войне, намекая, что в конечном итоге могут отказаться и от этой роли. Баланс уже сместился в пользу Европы, поскольку Трамп сокращает военную поддержку Украины. С начала войны Европа предоставила по меньшей мере 73,9 млрд евро военной помощи, тогда как США предоставили 64 млрд евро - и новые американские обязательства при Трампе остановились, согласно данным Ukraine Support Tracker Кильского института 

          - подчеркивает издание.

          Что касается возвращения детей и пленных, то почти 20 тыс. детей были вывезены в россию, из которых удалось вернуть лишь 1453.

          Обмен военнопленными проходит лучше - это становится редким успехом, достигнутым благодаря посредничеству Трампа. С начала его посреднических усилий обе стороны обменялись более 2000 пленными, но тысячи остаются в плену, а россия даже не позволяет международным правозащитным организациям посещать все места, где содержатся украинские солдаты и гражданские лица.

          Киев и его европейские союзники хотят, чтобы санкционное давление сохранялось, предупреждая, что отмена первичных и вторичных санкций и разрешение на возобновление торговли дадут москве время перегруппироваться для очередного нападения с целью завершения завоевания Украины. Они также будут пытаться убедить Трампа, что угроза новых санкций со стороны США заставит путина вести более серьезные переговоры 

          - пишет издание.

          Напомним

          Идея виртуальной встречи с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским диктатором владимиром путиным заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав Трампа придерживаться ее. Европейцы хотят подготовить Трампа к встрече с путиным и посоветовать ему не действовать поспешно.

          Павел Башинский

