Длительное перемирие, гарантии безопасности, возмещение ущерба, возвращение детей и пленных: озвучены требования Украины перед переговорами Трампа и путина

Украина имеет 5 основных требований в рамках урегулирования войны, в частности, длительное перемирие перед любым обменом территориями, возмещение ущерба россией, гарантии безопасности, возвращение пленных и детей. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Украина хочет соглашения, которое будет содержать значимые гарантии безопасности, а не просто позволит Трампу и путину объединиться для реинтеграции россии в мировую экономику. Это лишь позволит путину укрепить россию для новых наступательных действий. В Киеве скептически относятся к тому, что выйдет из Аляски - пишет издание.

Издание приводит основные стратегические интересы Украины, которые она хочет защитить в любых переговорах с россией:

длительное перемирие перед любым обменом территориями;

выплата репараций;

гарантии безопасности;

возвращение украинских детей и военнопленных;

"Трамп не должен спасать россию"

Как пишет издание, американская сторона выдвигает идею, что Украина должна отказаться от восточной территории Донбасса в обмен на то, что Путин остановит свои войска от дальнейшей оккупации юга Украины.

Сам Трамп считает, что для достижения мира необходим "обмен территориями". Позиция Украины заключается в том, что она не пойдет ни на какие уступки относительно своих границ, гарантированных международным правом и собственной конституцией.

Если Киев в конечном итоге будет вынужден пойти на определенные компромиссы в рамках окончательного соглашения, исходя из реалий на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на перемирие и будет соблюдать его - рассказал источник издания.

Отмечается, что часть Донецкой области, которая находится под контролем Украины, имеет мощную оборону, а потому выход из Донецкой области может ослабить способность Украины отражать будущие российские атаки.

Что касается выплат ущерба, то по оценкам, они составляют от 500 млрд до 1 трлн долларов.

Украина твердо убеждена, что москва должна заплатить за свои преступления, и имеет определенный рычаг влияния, поскольку значительная часть активов россии находится во владении близких европейских союзников. Почти 200 миллиардов евро находятся в Бельгии - добавляет издание.

Также Украина считает, что членство в НАТО и Европейском Союзе является единственным долгосрочным способом остановить очередную российскую агрессию, однако Трамп исключил членство Украины в НАТО (что тихо поддержали несколько других скептически настроенных стран-членов), а москва хочет категорического обязательства альянса никогда не принимать Украину.

Кроме того, в рамках гарантий безопасности, Украина отвергает требования москвы сократить свою 900-тысячную армию, и сокращение поставок оружия союзниками Украины.

Европейские партнеры, которые финансируют потребности украинских войск и покупают оружие у Киева, в частности США, являются единственной гарантией безопасности, которую Киев имеет на сегодня. США предлагают лишь посредничество в войне, намекая, что в конечном итоге могут отказаться и от этой роли. Баланс уже сместился в пользу Европы, поскольку Трамп сокращает военную поддержку Украины. С начала войны Европа предоставила по меньшей мере 73,9 млрд евро военной помощи, тогда как США предоставили 64 млрд евро - и новые американские обязательства при Трампе остановились, согласно данным Ukraine Support Tracker Кильского института - подчеркивает издание.

Что касается возвращения детей и пленных, то почти 20 тыс. детей были вывезены в россию, из которых удалось вернуть лишь 1453.

Обмен военнопленными проходит лучше - это становится редким успехом, достигнутым благодаря посредничеству Трампа. С начала его посреднических усилий обе стороны обменялись более 2000 пленными, но тысячи остаются в плену, а россия даже не позволяет международным правозащитным организациям посещать все места, где содержатся украинские солдаты и гражданские лица.

Киев и его европейские союзники хотят, чтобы санкционное давление сохранялось, предупреждая, что отмена первичных и вторичных санкций и разрешение на возобновление торговли дадут москве время перегруппироваться для очередного нападения с целью завершения завоевания Украины. Они также будут пытаться убедить Трампа, что угроза новых санкций со стороны США заставит путина вести более серьезные переговоры - пишет издание.

Напомним

Идея виртуальной встречи с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским диктатором владимиром путиным заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав Трампа придерживаться ее. Европейцы хотят подготовить Трампа к встрече с путиным и посоветовать ему не действовать поспешно.