Віртуальний саміт з Трампом перед Аляскою: Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть - The Economist

Ідея віртуальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з російським диктатором володимиром путіним полягає в тому, що Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть, зобов'язавши Трампа дотримуватися її. Європейці хочуть підготувати Трампа до зустрічі з путіним, й порадити йому не діяти поспіхом. Про це повідомляє The Economist, передає УНН.

Як пише The Economist, серед виру позицій Америки та російської пропаганди європейські лідери стурбовані тим, що на Алясці Трамп укладе брудну угоду та оголосить про дипломатичну перемогу. Це може поставити Україну та її європейських союзників у безвихідне становище: підписати угоду та погодитися на переписування європейської безпеки через їхні голови, або відхилити її та ризикувати тим, що Трамп піде та скоротить розвідувальну та військову підтримку України.

10 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки більше "не братимуть участь у фінансуванні" російсько-української війни і хочуть "мирного врегулювання".

Європейські країни обурені тим, що Зеленський не буде присутній на Алясці, оскільки укладається потенційна угода щодо України. І вони бояться, що Трамп повторить свою історію укладання непродуманих угод з будь-ким, хто потрапляє до нього в кімнату.

The Economist зазначає, що щоб обмежити шкоду, 13 серпня вони мають провести віртуальний саміт для розминки. Організований в останню хвилину канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, у ньому мають взяти участь європейські лідери та президент України Володимир Зеленський, а також Трамп та віце-президент Дж. Д. Венс. Ідея полягає в тому, що Європа та Україна визначать кордони, за які вони не перейдуть, зобов'язавши пана Трампа дотримуватися цих кордонів.

Європейці мають три цілі. Перша стосується послідовності. Хоча вони визнають, що угода може вимагати фактичного визнання деяких російських здобутків, вони хочуть, щоб переговори про відмову від територій розпочалися лише після припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту - або принаймні "зменшення бойових дій", як було сказано в їхній заяві від 10 серпня. Заклики Трампа до "обміну територіями" не викликали довіри. Пропозиція Генсека НАТО Марка Рютте та головного посередника Трампа в Європі, щодо того, що Європа повинна підготуватися до "ефективного визнання", не була добре сприйнята.

Друга мета Європи - це безпековий механізм для України. Членство в НАТО поки що не обговорюється. Але Зеленський не може погодитися на припинення вогню без гарантій від нової російської агресії.

Зокрема, він не міг би погодитися на обмеження чисельності збройних сил України, якщо воно не було б настільки великим, щоб втратити сенс, пише The Economist.

12 серпня лідери країн ЄС, за винятком Віктора Орбана, голови уряду Угорщини, заявили, що європейські країни "готові продовжувати внесок у гарантії безпеки". Як мінімум, європейці попросять Трампа забезпечити, щоб переговори щодо гарантій відбувалися одночасно з обговоренням припинення вогню, а не після нього. Вони також можуть спробувати переконати його покарати будь-яке порушення росією припинення вогню новими санкціями.

Європейці мають кінцеву мету: вони хочуть підготувати Трампа до зустрічі з Путіним, майстром маніпуляцій, і порадити йому не діяти поспіхом. "Шлях до миру в Україні не може бути вирішений без України", - наполягали вони у своїй заяві. 10 серпня Зеленський висловив побоювання, що президента Америки можуть обдурити - пише The Economist.

Видання зауважує, що на втіху тих, хто побоюється, що Трамп надто прагне укласти угоду, він залишив собі достатньо місця для провалу саміту 11 серпня, заявивши, що це "пробна зустріч", і він готовий піти. "Можу сказати: "Удачі, продовжуйте боротися" ". Або можу сказати: "Ми можемо укласти угоду" ".

Він заявив, що був "найжорсткішим" з росією у свій перший термін, зупинивши газопровід "Північний потік - 2" та поставивши перші протитанкові ракети Javelin на Україну. Трамп сказав, що проконсультується із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами до та після зустрічі. "Я збираюся вислухати всі думки".

Але він також чітко дав зрозуміти, що саме він вирішить, що вважатиметься "справедливою угодою", і, схоже, не звернув уваги на заклики європейців твердо стояти проти росії, заявивши, що вони "дуже покладаються на мене". Трамп робив дивні висловлювання, називаючи Аляску "росією" та заявивши, що Україна мала "тисячу миль океану", а після вторгнення рф "майже все це втрачено".

Як зазначає The Economist, попри те, що Трамп висловив роздратування з приводу продовження війни путіним, він не стримав свого захоплення росією, яка "перемогла" Наполеона. Він висміяв аргументи про те, що Зеленський не має конституційних повноважень віддавати території.

У нього є дозвіл на війну, щоб убити всіх, але йому потрібний дозвіл на обмін територіями, тому що відбуватиметься якийсь обмін територіями - заявив Трамп.

Він також дав зрозуміти, що, як і раніше, відчуває неприязнь до України, звинувативши її у російському вторгненні.

Я ладнаю з Зеленським, але я не згоден з тим, що він зробив, дуже категорично не згоден. Цієї війни не мало бути - говорив президент США.

Reuters повідомляє, що сьогодні, 13 серпня лідери Європи та України проведуть переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп і Венс зустрінуться віртуально із Зеленським перед самітом з путіним.

Радник кремля дмитро суслов розповів чого путін очікує від саміту на Алясці. Так, йдеться про виведення українських військ з Донбасу, відмова від вступу в НАТО, демілітаризація України та конституційна реформа щодо федеративного устрою.

Натомість росія, за його словами, піде на перемир'я та виведе своїх окупантів із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей. При цьому лінія фронту в інших районах не зміниться.

Президент Зеленський вчора, 12 серпня наголосив, що Донбас завжди розглядався росіянами як плацдарм для наступу на решту території України, його не можна віддавати. Саме тому будь-яке питання територій має також бути частиною гарантій безпеки.