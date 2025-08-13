Виртуальный саммит с Трампом перед Аляской: Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут - The Economist

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 10573 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 10386 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 29524 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 59138 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 42640 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 76585 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 41026 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 41089 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 113724 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 102631 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.2м/с
48%
756мм
Популярные новости
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина12 августа, 22:43 • 14171 просмотра
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20 • 10745 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненныхPhoto02:17 • 16879 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISWPhoto02:50 • 15820 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 8650 просмотра
публикации
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo06:18 • 10585 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 29547 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 21839 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 59161 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 76600 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Марко Рубио
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo06:39 • 1422 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47 • 9346 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 13719 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 21485 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 94987 просмотра
Актуальное
Хранитель
Вашингтон Пост
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136

Виртуальный саммит с Трампом перед Аляской: Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут - The Economist

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Европейские лидеры стремятся подготовить Трампа к встрече с путиным, опасаясь "грязной сделки" по Украине. Они проведут виртуальный саммит, чтобы установить границы и обсудить гарантии безопасности для Украины.

Виртуальный саммит с Трампом перед Аляской: Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут - The Economist

Идея виртуальной встречи с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским диктатором владимиром путиным заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав Трампа придерживаться их. Европейцы хотят подготовить Трампа к встрече с путиным и посоветовать ему не действовать поспешно. Об этом сообщает The Economist, передает УНН.

Детали

Как пишет The Economist, среди множества позиций Америки и российской пропаганды европейские лидеры обеспокоены тем, что на Аляске Трамп заключит грязную сделку и объявит о дипломатической победе. Это может поставить Украину и ее европейских союзников в безвыходное положение: подписать соглашение и согласиться на переписывание европейской безопасности через их головы, или отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдет и сократит разведывательную и военную поддержку Украины.

10 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки больше "не будут участвовать в финансировании" российско-украинской войны и хотят "мирного урегулирования".

Европейские страны возмущены тем, что Зеленский не будет присутствовать на Аляске, поскольку заключается потенциальное соглашение по Украине. И они боятся, что Трамп повторит свою историю заключения непродуманных сделок с любым, кто попадает к нему в комнату.

The Economist отмечает, что чтобы ограничить ущерб, 13 августа они должны провести виртуальный саммит для разминки. Организованный в последнюю минуту канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в нем должны принять участие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, а также Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс. Идея заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав господина Трампа придерживаться этих границ.

Европейцы имеют три цели. Первая касается последовательности. Хотя они признают, что соглашение может потребовать фактического признания некоторых российских достижений, они хотят, чтобы переговоры об отказе от территорий начались только после прекращения огня вдоль нынешней линии фронта - или по крайней мере "уменьшения боевых действий", как было сказано в их заявлении от 10 августа. Призывы Трампа к "обмену территориями" не вызвали доверия. Предложение Генсека НАТО Марка Рютте и главного посредника Трампа в Европе, о том, что Европа должна подготовиться к "эффективному признанию", не было хорошо воспринято.

Мы должны услышать от рф четкое "да" для перемирия, что откроет дорогу к переговорам - Сибига12.08.2025, 13:33 • 3222 просмотра

Вторая цель Европы - это механизм безопасности для Украины. Членство в НАТО пока не обсуждается. Но Зеленский не может согласиться на прекращение огня без гарантий от новой российской агрессии.

В частности, он не мог бы согласиться на ограничение численности вооруженных сил Украины, если оно не было бы настолько большим, чтобы потерять смысл, пишет The Economist.

12 августа лидеры стран ЕС, за исключением Виктора Орбана, главы правительства Венгрии, заявили, что европейские страны "готовы продолжать вклад в гарантии безопасности". Как минимум, европейцы попросят Трампа обеспечить, чтобы переговоры по гарантиям происходили одновременно с обсуждением прекращения огня, а не после него. Они также могут попытаться убедить его наказать любое нарушение россией прекращения огня новыми санкциями.

Европейцы имеют конечную цель: они хотят подготовить Трампа к встрече с Путиным, мастером манипуляций, и посоветовать ему не действовать поспешно. "Путь к миру в Украине не может быть решен без Украины", - настаивали они в своем заявлении. 10 августа Зеленский выразил опасения, что президента Америки могут обмануть

- пишет The Economist.

Издание отмечает, что в утешение тем, кто опасается, что Трамп слишком стремится заключить сделку, он оставил себе достаточно места для провала саммита 11 августа, заявив, что это "пробная встреча", и он готов уйти. "Могу сказать: "Удачи, продолжайте бороться" ". Или могу сказать: "Мы можем заключить сделку" ".

Он заявил, что был "самым жестким" с россией в свой первый срок, остановив газопровод "Северный поток - 2" и поставив первые противотанковые ракеты Javelin на Украину. Трамп сказал, что проконсультируется с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами до и после встречи. "Я собираюсь выслушать все мнения".

Президент США назвал предстоящие переговоры с путиным "пробной встречей"11.08.2025, 18:52 • 3584 просмотра

Но он также четко дал понять, что именно он решит, что будет считаться "справедливой сделкой", и, похоже, не обратил внимания на призывы европейцев твердо стоять против россии, заявив, что они "очень полагаются на меня". Трамп делал странные высказывания, называя Аляску "россией" и заявив, что Украина имела "тысячу миль океана", а после вторжения рф "почти все это потеряно".

Как отмечает The Economist, несмотря на то, что Трамп выразил раздражение по поводу продолжения войны Путиным, он не сдержал своего восхищения россией, которая "победила" Наполеона. Он высмеял аргументы о том, что Зеленский не имеет конституционных полномочий отдавать территории.

У него есть разрешение на войну, чтобы убить всех, но ему нужно разрешение на обмен территориями, потому что будет происходить какой-то обмен территориями

 - заявил Трамп.

Он также дал понять, что, как и раньше, испытывает неприязнь к Украине, обвинив ее в российском вторжении.

Я лажу с Зеленским, но я не согласен с тем, что он сделал, очень категорически не согласен. Этой войны не должно было быть

- говорил президент США.

Белый дом назвал саммит Трампа и Путина на Аляске «упражнением по выслушиванию»13.08.2025, 04:00 • 3292 просмотра

Дополнение

Reuters сообщает, что сегодня, 13 августа лидеры Европы и Украины проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп и Вэнс встретятся виртуально с Зеленским перед саммитом с Путиным.

Советник кремля дмитрий суслов рассказал, чего путин ожидает от саммита на Аляске. Так, речь идет о выводе украинских войск из Донбасса, отказе от вступления в НАТО, демилитаризации Украины и конституционной реформе по федеративному устройству.

Взамен россия, по его словам, пойдет на перемирие и выведет своих оккупантов из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. При этом линия фронта в других районах не изменится.

Президент Зеленский вчера, 12 августа подчеркнул, что Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления на остальную территорию Украины, его нельзя отдавать. Именно поэтому любой вопрос территорий должен также быть частью гарантий безопасности.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Северный поток — 2
FGM-148 Javelin
Джей Ди Вэнс
The Economist
Reuters
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан