Виртуальный саммит с Трампом перед Аляской: Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут - The Economist

Идея виртуальной встречи с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с российским диктатором владимиром путиным заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав Трампа придерживаться их. Европейцы хотят подготовить Трампа к встрече с путиным и посоветовать ему не действовать поспешно. Об этом сообщает The Economist, передает УНН.

Детали

Как пишет The Economist, среди множества позиций Америки и российской пропаганды европейские лидеры обеспокоены тем, что на Аляске Трамп заключит грязную сделку и объявит о дипломатической победе. Это может поставить Украину и ее европейских союзников в безвыходное положение: подписать соглашение и согласиться на переписывание европейской безопасности через их головы, или отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдет и сократит разведывательную и военную поддержку Украины.

10 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки больше "не будут участвовать в финансировании" российско-украинской войны и хотят "мирного урегулирования".

Европейские страны возмущены тем, что Зеленский не будет присутствовать на Аляске, поскольку заключается потенциальное соглашение по Украине. И они боятся, что Трамп повторит свою историю заключения непродуманных сделок с любым, кто попадает к нему в комнату.

The Economist отмечает, что чтобы ограничить ущерб, 13 августа они должны провести виртуальный саммит для разминки. Организованный в последнюю минуту канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в нем должны принять участие европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский, а также Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс. Идея заключается в том, что Европа и Украина определят границы, за которые они не перейдут, обязав господина Трампа придерживаться этих границ.

Европейцы имеют три цели. Первая касается последовательности. Хотя они признают, что соглашение может потребовать фактического признания некоторых российских достижений, они хотят, чтобы переговоры об отказе от территорий начались только после прекращения огня вдоль нынешней линии фронта - или по крайней мере "уменьшения боевых действий", как было сказано в их заявлении от 10 августа. Призывы Трампа к "обмену территориями" не вызвали доверия. Предложение Генсека НАТО Марка Рютте и главного посредника Трампа в Европе, о том, что Европа должна подготовиться к "эффективному признанию", не было хорошо воспринято.

Вторая цель Европы - это механизм безопасности для Украины. Членство в НАТО пока не обсуждается. Но Зеленский не может согласиться на прекращение огня без гарантий от новой российской агрессии.

В частности, он не мог бы согласиться на ограничение численности вооруженных сил Украины, если оно не было бы настолько большим, чтобы потерять смысл, пишет The Economist.

12 августа лидеры стран ЕС, за исключением Виктора Орбана, главы правительства Венгрии, заявили, что европейские страны "готовы продолжать вклад в гарантии безопасности". Как минимум, европейцы попросят Трампа обеспечить, чтобы переговоры по гарантиям происходили одновременно с обсуждением прекращения огня, а не после него. Они также могут попытаться убедить его наказать любое нарушение россией прекращения огня новыми санкциями.

Европейцы имеют конечную цель: они хотят подготовить Трампа к встрече с Путиным, мастером манипуляций, и посоветовать ему не действовать поспешно. "Путь к миру в Украине не может быть решен без Украины", - настаивали они в своем заявлении. 10 августа Зеленский выразил опасения, что президента Америки могут обмануть - пишет The Economist.

Издание отмечает, что в утешение тем, кто опасается, что Трамп слишком стремится заключить сделку, он оставил себе достаточно места для провала саммита 11 августа, заявив, что это "пробная встреча", и он готов уйти. "Могу сказать: "Удачи, продолжайте бороться" ". Или могу сказать: "Мы можем заключить сделку" ".

Он заявил, что был "самым жестким" с россией в свой первый срок, остановив газопровод "Северный поток - 2" и поставив первые противотанковые ракеты Javelin на Украину. Трамп сказал, что проконсультируется с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами до и после встречи. "Я собираюсь выслушать все мнения".

Но он также четко дал понять, что именно он решит, что будет считаться "справедливой сделкой", и, похоже, не обратил внимания на призывы европейцев твердо стоять против россии, заявив, что они "очень полагаются на меня". Трамп делал странные высказывания, называя Аляску "россией" и заявив, что Украина имела "тысячу миль океана", а после вторжения рф "почти все это потеряно".

Как отмечает The Economist, несмотря на то, что Трамп выразил раздражение по поводу продолжения войны Путиным, он не сдержал своего восхищения россией, которая "победила" Наполеона. Он высмеял аргументы о том, что Зеленский не имеет конституционных полномочий отдавать территории.

У него есть разрешение на войну, чтобы убить всех, но ему нужно разрешение на обмен территориями, потому что будет происходить какой-то обмен территориями - заявил Трамп.

Он также дал понять, что, как и раньше, испытывает неприязнь к Украине, обвинив ее в российском вторжении.

Я лажу с Зеленским, но я не согласен с тем, что он сделал, очень категорически не согласен. Этой войны не должно было быть - говорил президент США.

Дополнение

Reuters сообщает, что сегодня, 13 августа лидеры Европы и Украины проведут переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп и Вэнс встретятся виртуально с Зеленским перед саммитом с Путиным.

Советник кремля дмитрий суслов рассказал, чего путин ожидает от саммита на Аляске. Так, речь идет о выводе украинских войск из Донбасса, отказе от вступления в НАТО, демилитаризации Украины и конституционной реформе по федеративному устройству.

Взамен россия, по его словам, пойдет на перемирие и выведет своих оккупантов из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. При этом линия фронта в других районах не изменится.

Президент Зеленский вчера, 12 августа подчеркнул, что Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления на остальную территорию Украины, его нельзя отдавать. Именно поэтому любой вопрос территорий должен также быть частью гарантий безопасности.