Президент США назвал предстоящие переговоры с путиным "пробной встречей"

Президент США Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором «пробной встречей», передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Президент США напомнил, что война в Украине — «война, которой никогда не должно было быть», а также «война, которой бы не было, если бы я был президентом, ее бы никогда не было».

Он описал предстоящие переговоры как «пробную встречу» и добавил, что путин «хочет вмешаться».

Трамп добавляет, что, по его мнению, путин хочет покончить с войной.

Я говорил это несколько раз, и меня это разочаровало, потому что у меня был отличный телефонный разговор с ним, а потом ракеты запускались...», — добавил президент США.

По словам Трампа, он скажет путину: «Вы должны положить конец этой войне, вы должны положить ей конец».

Он добавляет, что после завершения переговоров позвонит европейским лидерам, «с которыми имею хорошие отношения».

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.