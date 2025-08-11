Президент США назвал предстоящие переговоры с путиным "пробной встречей"

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 2558 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 26621 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 76922 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 89011 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 60365 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 118048 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 121992 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 104194 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 72207 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 122316 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.4м/с
50%
753мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 109401 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11 августа, 08:11 • 50092 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 79483 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 52050 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 69573 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 2434 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 26524 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 76819 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 69833 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 79744 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 76819 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 101235 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 216285 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 363971 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 266080 просмотра
Актуальное
Хранитель
Financial Times
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм

Президент США назвал предстоящие переговоры с путиным "пробной встречей"

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором "пробной встречей", отметив, что путин "хочет вмешаться" и покончить с войной. Встреча запланирована на 15 августа 2025 года на Аляске для обсуждения урегулирования войны рф против Украины и экономических интересов.

Президент США назвал предстоящие переговоры с путиным "пробной встречей"

Президент США Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором «пробной встречей», передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Президент США напомнил, что война в Украине — «война, которой никогда не должно было быть», а также «война, которой бы не было, если бы я был президентом, ее бы никогда не было».

Он описал предстоящие переговоры как «пробную встречу» и добавил, что путин «хочет вмешаться».

Трамп добавляет, что, по его мнению, путин хочет покончить с войной.

Я говорил это несколько раз, и меня это разочаровало, потому что у меня был отличный телефонный разговор с ним, а потом ракеты запускались...», — добавил президент США.

По словам Трампа, он скажет путину: «Вы должны положить конец этой войне, вы должны положить ей конец».

Он добавляет, что после завершения переговоров позвонит европейским лидерам, «с которыми имею хорошие отношения».

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Антонина Туманова

политика
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина