Президент США назвав майбутні переговори з путіним "пробною зустріччю"

Президент США Дональд Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором як "пробну зустріч", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Президент США нагадав, що війна в Україні - "війна, якої ніколи не мало бути", а також "війна, якої б не було, якби я був президентом, її б ніколи не було".

Він описав майбутні переговори як "пробну зустріч" і додав, що путін "хоче втрутитися".

Трамп додає, що, на його думку, путін хоче покінчити з війною.

Я говорив це кілька разів, і мене це розчарувало, тому що у мене була чудова телефонна розмова з ним, а потім ракети запускалися...", — додав президент США.

За словами Трампа, він скаже путіну:"Ви маєте покласти край цій війні, ви повинні покласти їй край".

Він додає, що після завершення переговорів зателефонує європейським лідерам, "з якими маю добрі стосунки".

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.