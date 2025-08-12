$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
15:14 • 27439 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
14:45 • 26602 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 48365 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
12 серпня, 13:29 • 31341 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
12 серпня, 12:50 • 36302 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 95913 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
12 серпня, 11:50 • 92381 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
12 серпня, 09:50 • 91140 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 42616 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Донбас завжди розглядався росіянами, як плацдарм для наступу в Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Президент Зеленський наголошує, що Донбас є плацдармом для наступу рф, і його втрата відкриє шлях до подальшої агресії. Питання територій має бути невід'ємною частиною гарантій безпеки.

Донбас завжди розглядався росіянами, як плацдарм для наступу в Україні - Зеленський

Донбас завжди розглядався росіянами як плацдарм для наступу на решту території України, його не можна віддавати. Саме тому будь-яке питання територій має також бути частиною гарантій безпеки, пояснив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією. До речі, однією з найміцніших частин їхніх наступальних військ були саме набрані люди з окупованих після 2014 року наших територій 

- повідомив Зеленський.

Президент також пояснив, що на Донбасі формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Такою самою буде ситуація і після війни, якщо росіяни закріпляться на Донбасі.

Формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу "рускіх" 

- пояснив Зеленський.

За його словами, через кілька років у росіян буду відкритий шлях на Запорізьку область, Дніпропетровську і Харківську. Саме тому важливо, щоб територіальне питання було частиною гарантій безпеки.

Кілька років – і у путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків. І тому, на мій погляд, будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії 

- пояснив Президент.

Доповнення

Президент Зеленський повідомив, що росіяни зазнають втричі більших втрат, ніж ЗСУ, з прикладом 968 втрат рф за добу проти 340 українських. Україна також має перевагу в FPV-дронах 1 до 1,4, яку планує збільшити завдяки фінансуванню партнерів.

Павло Зінченко

