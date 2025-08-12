Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления в Украине - Зеленский

Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления на остальную территорию Украины, его нельзя отдавать. Именно поэтому любой вопрос территорий должен также быть частью гарантий безопасности, пояснил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией. Кстати, одной из самых крепких частей их наступательных войск были именно набранные люди из оккупированных после 2014 года наших территорий - сообщил Зеленский.

Президент также пояснил, что на Донбассе формировался плацдарм для полномасштабного вторжения. Такой же будет ситуация и после войны, если россияне закрепятся на Донбассе.

Формировался плацдарм для полномасштабного вторжения. После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем из Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления "русских" - пояснил Зеленский.

По его словам, через несколько лет у россиян будет открыт путь на Запорожскую область, Днепропетровскую и Харьковскую. Именно поэтому важно, чтобы территориальный вопрос был частью гарантий безопасности.

Несколько лет – и у путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков. И поэтому, на мой взгляд, любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности. Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии - пояснил Президент.

Дополнение

Президент Зеленский сообщил, что россияне несут втрое большие потери, чем ВСУ, с примером 968 потерь рф за сутки против 340 украинских. Украина также имеет преимущество в FPV-дронах 1 к 1,4, которое планирует увеличить благодаря финансированию партнеров.