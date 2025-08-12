$41.450.06
17:43
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 25581 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25505 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 46616 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 30458 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 35200 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 90158 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 87242 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 86095 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 40269 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Втрати російських загарбників втричі перевищують втрати Сил оборони - Зеленський

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що росіяни зазнають втричі більших втрат, ніж ЗСУ, з прикладом 968 втрат рф за добу проти 340 українських. Україна також має перевагу в FPV-дронах 1 до 1,4, яку планує збільшити завдяки фінансуванню партнерів.

Втрати російських загарбників втричі перевищують втрати Сил оборони - Зеленський

Загалом росіяни зазнають на фронті втричі більших втрат, ніж Сили оборони. Зокрема, учора росіяни втратили близько тисячі військових вбитими і пораненими, розповів Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Особовий склад 1 до 3 у бік противника щодо кількості. Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у "рускіх" тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих 

- повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що загалом втрати росіян втричі більші. Він також додав, що Україна переважає росіян по кількості дронів і завдяки європейським партнерам може збільшити цю перевагу вчетверо.

Приблизно на сьогодні, артилерія 1 до 2,4 у бік противника. Дрони FPV – 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів 

- повідомив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський повідомив про кроки для виправлення ситуації на Покровському напрямку та поблизу Добропілля. Генштаб ЗСУ виділив додаткові сили та спланував заходи для блокування ворога.

Павло Зінченко

