Втрати російських загарбників втричі перевищують втрати Сил оборони - Зеленський

Загалом росіяни зазнають на фронті втричі більших втрат, ніж Сили оборони. Зокрема, учора росіяни втратили близько тисячі військових вбитими і пораненими, розповів Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Особовий склад 1 до 3 у бік противника щодо кількості. Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у "рускіх" тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих - повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що загалом втрати росіян втричі більші. Він також додав, що Україна переважає росіян по кількості дронів і завдяки європейським партнерам може збільшити цю перевагу вчетверо.

Приблизно на сьогодні, артилерія 1 до 2,4 у бік противника. Дрони FPV – 1 до 1,4 на нашу користь. Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко тримати на нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів - повідомив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський повідомив про кроки для виправлення ситуації на Покровському напрямку та поблизу Добропілля. Генштаб ЗСУ виділив додаткові сили та спланував заходи для блокування ворога.