Президент Зеленский сообщил, что россияне несут втрое большие потери, чем ВСУ, с примером 968 потерь рф за сутки против 340 украинских. Украина также имеет преимущество в FPV-дронах 1 к 1,4, которое планирует увеличить благодаря финансированию партнеров.

Потери российских захватчиков втрое превышают потери Сил обороны - Зеленский

В целом россияне несут на фронте втрое большие потери, чем Силы обороны. В частности, вчера россияне потеряли около тысячи военных убитыми и ранеными, рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Личный состав 1 к 3 в сторону противника по количеству. Что касается потерь. Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у "русских" тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и т.д. Если точнее – 968 потерь у россии, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы – 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших 

- сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что в целом потери россиян втрое больше. Он также добавил, что Украина превосходит россиян по количеству дронов и благодаря европейским партнерам может увеличить это преимущество вчетверо.

Примерно на сегодня, артиллерия 1 к 2,4 в сторону противника. Дроны FPV – 1 к 1,4 в нашу пользу. Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров 

- сообщил Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский сообщил о шагах для исправления ситуации на Покровском направлении и вблизи Доброполья. Генштаб ВСУ выделил дополнительные силы и спланировал мероприятия для блокирования врага.

