США готовы присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Дональд Трамп выразил поддержку участия США в создании надежных гарантий безопасности для Украины. Это стало известно во время пресс-конференции Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

США готовы присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил поддержку и готовность Америки участвовать в создании надежных гарантий безопасности для Украины. Об этом Президент заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.

Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня кстати президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать 

- заявил Зеленский.

Ранее УНН писал, что Украина имеет 5 основных требований в рамках урегулирования войны, в частности длительное перемирие перед любым обменом территориями, возмещение убытков россией, гарантии безопасности, возвращение пленных и детей.

Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США13.08.25, 17:24

Алена Уткина

