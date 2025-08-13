США готовы присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Дональд Трамп выразил поддержку участия США в создании надежных гарантий безопасности для Украины. Это стало известно во время пресс-конференции Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня кстати президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать
Ранее УНН писал, что Украина имеет 5 основных требований в рамках урегулирования войны, в частности длительное перемирие перед любым обменом территориями, возмещение убытков россией, гарантии безопасности, возвращение пленных и детей.
