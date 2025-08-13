США готовы присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил поддержку и готовность Америки участвовать в создании надежных гарантий безопасности для Украины. Об этом Президент заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.

Должны быть гарантии безопасности действительно надежные. Сегодня кстати президент Трамп сказал о поддержке этого и о готовности Америки участвовать - заявил Зеленский.

Ранее УНН писал, что Украина имеет 5 основных требований в рамках урегулирования войны, в частности длительное перемирие перед любым обменом территориями, возмещение убытков россией, гарантии безопасности, возвращение пленных и детей.

Онлайн-саммит Трампа, Зеленского и европейских лидеров: Мерц рассказал, какой месседж донесли президенту США