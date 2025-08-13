Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів: Мерц розповів, який меседж донесли президенту США

Під час онлайн-саміту з президентом Дональдом Трампом європейські лідери заявили, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Цей меседж був надісланий американському лідеру. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, про який ми прокомунікували сьогодні Трампу. Ми були одностайні в оцінці ситуації й в тому, якої мети можна досягти - сказав Мерц.

Нагадаємо

Раніше журналіст Axios Барак Равід у X повідомив, що президент США Дональд Трамп зараз проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, мали провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. У планах - двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом мали брати участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.