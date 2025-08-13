Лідери Європи почали виступати після переговорів з Трампом: Макрон заявив про бажання США досягти припинення вогню на Алясці

$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 8846 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 13586 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 30195 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 37709 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 70034 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 37448 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 64393 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 28457 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 70150 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:01 • 35185 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
13 серпня, 05:47 • 68818 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39 • 48476 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві
13 серпня, 06:57 • 25595 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія
13 серпня, 07:26 • 50695 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і Україною
11:10 • 29878 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:48 • 70034 перегляди
Ексклюзив
09:48 • 70034 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
13 серпня, 08:39 • 64393 перегляди
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 64393 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:18 • 70151 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43 • 83582 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
12 серпня, 16:50 • 57669 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Пітер Тіль
Алла Горська
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Велика Британія
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
14:38 • 2494 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
12:40 • 14891 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
13 серпня, 06:39 • 49473 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
13 серпня, 05:47 • 69798 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
12 серпня, 18:19 • 30858 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Truth Social
The Guardian
Су-24
Су-27

Лідери Європи почали виступати після переговорів з Трампом: Макрон заявив про бажання США досягти припинення вогню на Алясці

Київ • УНН

 • 2032 перегляди

Еммануель Макрон після зустрічей із Зеленським та Трампом заявив, що США прагнуть припинення вогню. Він наголосив, що всі питання щодо України мають обговорюватися з Україною.

Лідери Європи почали виступати після переговорів з Трампом: Макрон заявив про бажання США досягти припинення вогню на Алясці

Президент Франції Еммануель Макрон після онлайн-зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сказав, що "бажанням" США під час саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці є досягнення припинення вогню, пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

Після зустрічей з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Еммануель Макрон поспілкувався з пресою.

"Обмін думками з Дональдом Трампом допоміг прояснити його наміри та, для нас, висловити наші очікування", - заявив Макрон.

"Американське бажання - досягти припинення вогню", - продовжив Макрон. І додав: "Ми хочемо, щоб усе, що стосується України, обговорювалося з Україною".

Нагадаємо

Раніше журналіст Axios Барак Равід у X повідомив, що президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, мали провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. У планах - двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом мали брати участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Україна