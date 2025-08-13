Лідери Європи почали виступати після переговорів з Трампом: Макрон заявив про бажання США досягти припинення вогню на Алясці
Київ • УНН
Еммануель Макрон після зустрічей із Зеленським та Трампом заявив, що США прагнуть припинення вогню. Він наголосив, що всі питання щодо України мають обговорюватися з Україною.
Президент Франції Еммануель Макрон після онлайн-зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сказав, що "бажанням" США під час саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці є досягнення припинення вогню, пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Після зустрічей з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Еммануель Макрон поспілкувався з пресою.
"Обмін думками з Дональдом Трампом допоміг прояснити його наміри та, для нас, висловити наші очікування", - заявив Макрон.
"Американське бажання - досягти припинення вогню", - продовжив Макрон. І додав: "Ми хочемо, щоб усе, що стосується України, обговорювалося з Україною".
Нагадаємо
Раніше журналіст Axios Барак Равід у X повідомив, що президент США Дональд Трамп проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами.
Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, мали провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.
Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. У планах - двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом мали брати участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.