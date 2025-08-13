$41.430.02
Лидеры Европы начали выступать после переговоров с Трампом: Макрон заявил о желании США достичь прекращения огня на Аляске

Киев • УНН

 • 1870 просмотра

Эммануэль Макрон после встреч с Зеленским и Трампом заявил, что США стремятся к прекращению огня. Он подчеркнул, что все вопросы по Украине должны обсуждаться с Украиной.

Лидеры Европы начали выступать после переговоров с Трампом: Макрон заявил о желании США достичь прекращения огня на Аляске

Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом сказал, что "желанием" США во время саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске является достижение прекращения огня, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

После встреч с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом Эммануэль Макрон пообщался с прессой.

"Обмен мнениями с Дональдом Трампом помог прояснить его намерения и, для нас, выразить наши ожидания", - заявил Макрон.

"Американское желание - достичь прекращения огня", - продолжил Макрон. И добавил: "Мы хотим, чтобы все, что касается Украины, обсуждалось с Украиной".

Напомним

Ранее журналист Axios Барак Равид в X сообщил, что президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, должны были провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. В планах - двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе должны были участвовать в видеоконференции с европейскими лидерами, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.

Юлия Шрамко

