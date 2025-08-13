Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зараз проводить телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, що відбувається перед його самітом з главою кремля володимиром путіним у п'ятницю, повідомив журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Доповнення

Зеленський і лідери Європи, як повідомлялося, мали провести переговори з президентом США Дональдом Трампом на віртуальній зустрічі в середу перед його самітом з главою кремля володимиром путіним.

Прессекретар Президента України Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський сьогодні працюватиме у Берліні. У планах - двостороння зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом мали брати участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Трампом.