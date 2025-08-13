Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ

Президент США Дональд Трамп сейчас проводит телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, что происходит перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным в пятницу, сообщил журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.

Зеленский и лидеры Европы, как сообщалось, должны были провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду перед его саммитом с главой кремля владимиром путиным.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский сегодня будет работать в Берлине. В планах - двусторонняя встреча с канцлером Фридрихом Мерцем, затем они вместе должны были участвовать в видеоконференции с европейскими лидерами, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Трампом.