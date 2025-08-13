$41.430.02
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 13807 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 19770 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 42969 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 50159 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 92369 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 46420 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 80734 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 82115 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 36169 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 5754 просмотра

Президент Зеленский сообщил о согласовании пяти общих принципов завершения войны с президентом США и европейскими лидерами. Среди них — прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.

Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.

Сегодня наши общие позиции мы обсудили с президентом США. Был перед этим координационный разговор, как я уже сказал, мы согласовали общие принципы, 5 принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что должно быть прекращение огня, должны быть гарантии безопасности и усиление Украины, если россия не согласится на прекращение огня на Аляске.

Это эффективные принципы и важно, чтобы они сработали. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске, на всех направлениях украинского фронта. россия пытается изобразить, что якобы способна оккупировать всю Украину. Безусловно это их желание. Также путин блефует, будто санкции для него не важны, и что они не работают. На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской экономике 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил поддержку и готовность Америки участвовать в создании надежных гарантий безопасности для Украины.

Павел Башинский

