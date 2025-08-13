Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.

Сегодня наши общие позиции мы обсудили с президентом США. Был перед этим координационный разговор, как я уже сказал, мы согласовали общие принципы, 5 принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что должно быть прекращение огня, должны быть гарантии безопасности и усиление Украины, если россия не согласится на прекращение огня на Аляске.

Это эффективные принципы и важно, чтобы они сработали. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, путин блефует. Он старается надавить перед встречей на Аляске, на всех направлениях украинского фронта. россия пытается изобразить, что якобы способна оккупировать всю Украину. Безусловно это их желание. Также путин блефует, будто санкции для него не важны, и что они не работают. На самом деле санкции очень помогают и бьют по российской экономике - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп выразил поддержку и готовность Америки участвовать в создании надежных гарантий безопасности для Украины.