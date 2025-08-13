Консультации Трампа с европейскими лидерами длились более часа – канцелярия президента Польши
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел онлайн-консультации с европейскими лидерами, включая президента Польши и Украины, которые длились более часа. Обсуждены пять общих принципов по завершению войны в Украине.
В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого сообщили, что польский глава принял участие в онлайн-консультациях европейских лидеров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Там также отметили, что консультации длились более часа, пишет УНН со ссылкой на страницу канцелярии президента Польши в Х.
Детали
Непосредственно перед переговорами на Аляске президент Дональд Трамп решил провести консультации с ключевыми европейскими лидерами, среди которых, конечно же, был и президент Кароль Навроцкий
Отмечается, что в консультациях принимал участие ряд европейских лидеров, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский.
Этот более чем часовой разговор только что завершился. В нем также приняли участие канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, президент Украины, президент Европейской Комиссии, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии – небольшая группа преданных делу европейских политиков
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны.
Сегодня наши общие позиции мы обсудили с президентом США. Был перед этим координационный разговор, как я уже сказал, мы согласовали общие принципы, 5 принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров