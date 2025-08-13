Консультации Трампа с европейскими лидерами длились более часа – канцелярия президента Польши

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого сообщили, что польский глава принял участие в онлайн-консультациях европейских лидеров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Там также отметили, что консультации длились более часа, пишет УНН со ссылкой на страницу канцелярии президента Польши в Х.

Детали

Непосредственно перед переговорами на Аляске президент Дональд Трамп решил провести консультации с ключевыми европейскими лидерами, среди которых, конечно же, был и президент Кароль Навроцкий - говорится в сообщении канцелярии президента Навроцкого в Х.

Отмечается, что в консультациях принимал участие ряд европейских лидеров, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский.

Этот более чем часовой разговор только что завершился. В нем также приняли участие канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии, президент Франции, президент Украины, президент Европейской Комиссии, генеральный секретарь НАТО и президент Финляндии – небольшая группа преданных делу европейских политиков - говорится в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами было согласовано пять общих принципов по завершению войны.