Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб високо оцінив зустріч європейських лідерів з Дональдом Трампом. За його словами наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Узгоджені погляди та єдність. Ми разом працюємо над припиненням вогню та стійким миром. Ми поруч з Україною на кожному кроці - наголосив він у дописі в соціальних мережах.

Нагадємо

Уряд Італії очікує на визначення позиції росії щодо Аляски під час переговорів Дональда Трампа та володимира путіна. Прем'єр-міністр Мелоні подякувала Трампу за зусилля та Зеленському за пошук дипломатичного рішення.

Президент США, за два дні до саміту з його російським колегою володимиром путіним на Алясці, переговори з представниками країн Європи та Володимиром Зеленським, і за підсумками, оцінив їх на 10 з 10.