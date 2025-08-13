Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александр Стубб високо оцінив зустріч європейських лідерів з Дональдом Трампом. За його словами наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Узгоджені погляди та єдність. Ми разом працюємо над припиненням вогню та стійким миром. Ми поруч з Україною на кожному кроці
Нагадємо
Уряд Італії очікує на визначення позиції росії щодо Аляски під час переговорів Дональда Трампа та володимира путіна. Прем'єр-міністр Мелоні подякувала Трампу за зусилля та Зеленському за пошук дипломатичного рішення.
Президент США, за два дні до саміту з його російським колегою володимиром путіним на Алясці, переговори з представниками країн Європи та Володимиром Зеленським, і за підсумками, оцінив їх на 10 з 10.