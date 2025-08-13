Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб

$41.430.02
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 15493 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 20570 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 26202 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 59338 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 64398 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 120383 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 57285 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 101775 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 34213 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Популярнi новини
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo13 серпня, 11:10 • 58238 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 31886 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ13:12 • 31890 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 12596 перегляди
Нардепа Федора Христенка оголосили в розшук: нові деталі справи15:06 • 10179 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:48
120387 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
13 серпня, 08:39
101777 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:18
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 17:43
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
12 серпня, 16:50
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Харківська область
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 12788 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 32195 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 83339 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 100654 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 41622 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian
Су-24
Су-27
Су-30

Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Фінляндії Стубб вважає, що наступні дні та тижні можуть бути вирішальними для України. Він високо оцінив зустріч європейських лідерів з Дональдом Трампом.

Наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України – президент Фінляндії Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб високо оцінив зустріч європейських лідерів з Дональдом Трампом. За його словами наступні дні і тижні можуть бути вирішальними для України, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Узгоджені погляди та єдність. Ми разом працюємо над припиненням вогню та стійким миром. Ми поруч з Україною на кожному кроці

-  наголосив він у дописі в соціальних мережах.

Нагадємо

Уряд Італії очікує на визначення позиції росії щодо Аляски під час переговорів Дональда Трампа та володимира путіна. Прем'єр-міністр Мелоні подякувала Трампу за зусилля та Зеленському за пошук дипломатичного рішення.

Президент США, за два дні до саміту з його російським колегою володимиром путіним на Алясці, переговори з представниками країн Європи та Володимиром Зеленським, і за підсумками, оцінив їх на 10 з 10.

Павло Зінченко

Аляска
The Guardian
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Італія
Володимир Зеленський
Україна