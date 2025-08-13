Следующие дни и недели могут стать решающими для Украины – президент Финляндии Стубб
Киев • УНН
Президент Финляндии Александр Стубб высоко оценил встречу европейских лидеров с Дональдом Трампом. По его словам, следующие дни и недели могут быть решающими для Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Согласованные взгляды и единство. Мы вместе работаем над прекращением огня и устойчивым миром. Мы рядом с Украиной на каждом шагу
Напомним
Правительство Италии ожидает определения позиции России по Аляске во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Премьер-министр Мелони поблагодарила Трампа за усилия и Зеленского за поиск дипломатического решения.
Президент США, за два дня до саммита с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, провел переговоры с представителями стран Европы и Владимиром Зеленским, и по итогам, оценил их на 10 из 10.