16:57
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 09:48
13 августа, 08:39
Следующие дни и недели могут стать решающими для Украины – президент Финляндии Стубб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Финляндии Стубб считает, что следующие дни и недели могут стать решающими для Украины. Он высоко оценил встречу европейских лидеров с Дональдом Трампом.

Следующие дни и недели могут стать решающими для Украины – президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб высоко оценил встречу европейских лидеров с Дональдом Трампом. По его словам, следующие дни и недели могут быть решающими для Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласованные взгляды и единство. Мы вместе работаем над прекращением огня и устойчивым миром. Мы рядом с Украиной на каждом шагу

- подчеркнул он в сообщении в социальных сетях.

Напомним

Правительство Италии ожидает определения позиции России по Аляске во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Премьер-министр Мелони поблагодарила Трампа за усилия и Зеленского за поиск дипломатического решения.

Президент США, за два дня до саммита с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, провел переговоры с представителями стран Европы и Владимиром Зеленским, и по итогам, оценил их на 10 из 10.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Хранитель
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Дональд Трамп
Финляндия
Италия
Владимир Зеленский
Украина