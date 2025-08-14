$41.430.02
13 серпня, 19:25 • 8642 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 21137 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 29449 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 31492 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 36081 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 73024 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 75852 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 144247 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 65712 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 120483 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Джей Ді Венс: Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф - NBC News

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс запевнив Президента України Володимира Зеленського, що Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф. США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення питання війни в Україні без України чи Європи.

Джей Ді Венс: Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф - NBC News

Віце-президент США Джей Ді Венс запевнив Президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф. Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох німецьких урядовців, які брали участь у розмові Венса з Зеленським, інформує УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, президент США Дональд Трамп, Венс та інші члени адміністрації, які брали участь у розмові, виявили високий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами дипломатичних переговорів.

"США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення питання війни в Україні без України чи Європи", - процитували Венса співрозмовники видання.

Білий дім назвав саміт Трампа і путіна на Алясці "вправою з вислуховування"13.08.25, 04:00 • 4032 перегляди

Нагадаємо

За інформацією The Times, США і росія обговорюють модель завершення війни в Україні, що нагадує ізраїльський контроль над Західним берегом річки Йордан. Ідея передбачає економічне та військове управління окупованими територіями росією без формального усунення українського суверенітету.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати дозволили до 20 серпня всі фінансові транзакції, заборонені в рамках антиросійських санкцій, оскільки вони необхідні для проведення саміту на Алясці між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним.

У рф хочуть скорочення військ США у Європі: кремль очікує обговорення цієї теми на Алясці - Туск13.08.25, 21:54 • 3358 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна