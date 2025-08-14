Джей Ді Венс: Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф - NBC News

Віце-президент США Джей Ді Венс запевнив Президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф. Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох німецьких урядовців, які брали участь у розмові Венса з Зеленським, інформує УНН.

За словами співрозмовників видання, президент США Дональд Трамп, Венс та інші члени адміністрації, які брали участь у розмові, виявили високий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами дипломатичних переговорів.

"США не вестимуть переговори з росією щодо вирішення питання війни в Україні без України чи Європи", - процитували Венса співрозмовники видання.

Нагадаємо

За інформацією The Times, США і росія обговорюють модель завершення війни в Україні, що нагадує ізраїльський контроль над Західним берегом річки Йордан. Ідея передбачає економічне та військове управління окупованими територіями росією без формального усунення українського суверенітету.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати дозволили до 20 серпня всі фінансові транзакції, заборонені в рамках антиросійських санкцій, оскільки вони необхідні для проведення саміту на Алясці між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним.

