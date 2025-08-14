$41.430.02
Трамп пригрозив "серйозними наслідками" путіну в разі відмови від припинення вогню

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Трамп попередив путіна про "дуже серйозні наслідки" у разі відмови від припинення вогню та заявив, що прагне організувати другу зустріч із Зеленським. Європейські лідери наголосили: жодних територіальних поступок без згоди України.

Трамп пригрозив "серйозними наслідками" путіну в разі відмови від припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками", якщо путін не погодиться на угоду про припинення вогню наприкінці цього тижня. Про це він повідомив після телефонної розмови з європейськими лідерами напередодні зустрічі з президентом рф на Алясці. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Під час спілкування з журналістами Трамп наголосив, що прагне організувати другу зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, яка, на його думку, може бути "більш продуктивною, ніж перша". Він запевнив союзників, що не обговорюватиме з путіним питання передачі українських територій і наполягатиме на прямому діалозі між російським та українським лідерами.

Є дуже хороший шанс, що у нас буде друга зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша

- сказав Трамп.

Європейські лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, наголосили, що будь-які територіальні рішення мають ухвалюватися виключно за участі України. москва, за даними Bloomberg, вимагає від Києва передачі всього східного Донбасу та Криму як умови для припинення вогню, однак Зеленський заявив, що не поступиться жодною територією.

Переговори відбулися після кількох днів інтенсивної дипломатії між США, Європою та Україною. Союзники підкреслили, що припинення вогню повинно стати першим кроком до офіційних мирних перемовин, а також що Україна потребує надійних гарантій безпеки. 

Якщо не буде ніякого руху з російського боку на Алясці, то Сполучені Штати і ми, європейці, повинні і зобов'язані посилити тиск

- зазначив канцлер Німеччини Мерц.

Нагадаємо

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ готовий обговорювати територіальні питання з вихідною позицією поточної лінії фронту, виключаючи юридичне визнання окупованих росією земель.

Трамп вважає, що не зможе переконати путіна припинити удари по мирному населенню України13.08.25, 19:52 • 3874 перегляди

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський