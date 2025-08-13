Україна готова обговорювати територіальні питання, виходячи з нинішньої лінії фронту - Мерц

$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 6514 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 11380 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 26044 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 33646 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 62646 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 34541 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 59082 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 27689 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 66242 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:01 • 34786 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 62642 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 59081 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 66241 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 80046 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 54370 перегляди
Україна готова обговорювати територіальні питання, виходячи з нинішньої лінії фронту - Мерц

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ готовий обговорювати територіальні питання з вихідною позицією поточної лінії фронту, виключаючи юридичне визнання окупованих росією земель. Він також наголосив на важливості надійних гарантій безпеки для Києва, запевнивши, що Дональд Трамп поділяє цей погляд.

Україна готова обговорювати територіальні питання, виходячи з нинішньої лінії фронту - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ готовий обговорювати територіальні питання, проте вихідною позицією є нинішня лінія фронту. Водночас юридичне визнання окупованих росією земель виключене. Про це пише УНН із посиланням на брифінг федерального канцлера та Президента України Володимира Зеленського.

Україна готова обговорювати територіальні питання. Але ми виходимо з контактної лінії (фронту – ред.). Вона є вихідною позицією. І юридичне визнання окупованої росією територій не обговорюється

 - Мерц.

Також він наголосив, що Київ має отримати надійні гарантії безпеки й запевнив, що Трамп поділяє цей погляд. Мерц наголосив що розмова з американським лідером була дуже конструктивної та вичерпною і "домовилися, що одразу після зустрічі з путіним, він проінформує Володимира Зеленського, а потім європейських очільників держав".

Є надія на зрушення, є надія на мир в Україні. З боку Європи всі згуртовані. І з боку Німеччини я налаштований використати будь-який шанс на дипломатичному рівні, щоб закінчити цю жахливу війну 

– підсумував він.

Лідери Європи почали виступати після переговорів з Трампом: Макрон заявив про бажання США досягти припинення вогню на Алясці13.08.25, 17:15 • 1678 переглядiв

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон після онлайн-зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сказав, що "бажанням" США під час саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці є досягнення припинення вогню.

Альона Уткіна

Політика
Аляска
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ