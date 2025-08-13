Україна готова обговорювати територіальні питання, виходячи з нинішньої лінії фронту - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ готовий обговорювати територіальні питання, проте вихідною позицією є нинішня лінія фронту. Водночас юридичне визнання окупованих росією земель виключене. Про це пише УНН із посиланням на брифінг федерального канцлера та Президента України Володимира Зеленського.

Україна готова обговорювати територіальні питання. Але ми виходимо з контактної лінії (фронту – ред.). Вона є вихідною позицією. І юридичне визнання окупованої росією територій не обговорюється - Мерц.

Також він наголосив, що Київ має отримати надійні гарантії безпеки й запевнив, що Трамп поділяє цей погляд. Мерц наголосив що розмова з американським лідером була дуже конструктивної та вичерпною і "домовилися, що одразу після зустрічі з путіним, він проінформує Володимира Зеленського, а потім європейських очільників держав".

Є надія на зрушення, є надія на мир в Україні. З боку Європи всі згуртовані. І з боку Німеччини я налаштований використати будь-який шанс на дипломатичному рівні, щоб закінчити цю жахливу війну – підсумував він.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон після онлайн-зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сказав, що "бажанням" США під час саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці є досягнення припинення вогню.