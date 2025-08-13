$41.430.02
Эксклюзив
14:07 • 5666 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 24853 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 32500 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 60682 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 33788 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 57720 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 65194 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34645 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 79114 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84437 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
публикации
УНН Lite
Украина готова обсуждать территориальные вопросы, исходя из нынешней линии фронта - Мерц

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев готов обсуждать территориальные вопросы с исходной позицией текущей линии фронта, исключая юридическое признание оккупированных россией земель. Он также подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для Киева, заверив, что Дональд Трамп разделяет эту точку зрения.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, исходя из нынешней линии фронта - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев готов обсуждать территориальные вопросы, однако исходной позицией является нынешняя линия фронта. В то же время юридическое признание оккупированных россией земель исключено. Об этом пишет УНН со ссылкой на брифинг федерального канцлера и Президента Украины Владимира Зеленского.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы. Но мы исходим из контактной линии (фронта – ред.). Она является исходной позицией. И юридическое признание оккупированных россией территорий не обсуждается

 - Мерц.

Также он подчеркнул, что Киев должен получить надежные гарантии безопасности и заверил, что Трамп разделяет этот взгляд. Мерц подчеркнул, что разговор с американским лидером был очень конструктивным и исчерпывающим и "договорились, что сразу после встречи с путиным, он проинформирует Владимира Зеленского, а затем европейских глав государств".

Есть надежда на сдвиги, есть надежда на мир в Украине. Со стороны Европы все сплочены. И со стороны Германии я настроен использовать любой шанс на дипломатическом уровне, чтобы закончить эту ужасную войну 

– подытожил он.

Лидеры Европы начали выступать после переговоров с Трампом: Макрон заявил о желании США достичь прекращения огня на Аляске13.08.25, 17:15 • 1516 просмотров

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом сказал, что "желанием" США во время саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске является достижение прекращения огня.

Алена Уткина

политика
Аляска
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев