Украина готова обсуждать территориальные вопросы, исходя из нынешней линии фронта - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев готов обсуждать территориальные вопросы, однако исходной позицией является нынешняя линия фронта. В то же время юридическое признание оккупированных россией земель исключено. Об этом пишет УНН со ссылкой на брифинг федерального канцлера и Президента Украины Владимира Зеленского.

Украина готова обсуждать территориальные вопросы. Но мы исходим из контактной линии (фронта – ред.). Она является исходной позицией. И юридическое признание оккупированных россией территорий не обсуждается - Мерц.

Также он подчеркнул, что Киев должен получить надежные гарантии безопасности и заверил, что Трамп разделяет этот взгляд. Мерц подчеркнул, что разговор с американским лидером был очень конструктивным и исчерпывающим и "договорились, что сразу после встречи с путиным, он проинформирует Владимира Зеленского, а затем европейских глав государств".

Есть надежда на сдвиги, есть надежда на мир в Украине. Со стороны Европы все сплочены. И со стороны Германии я настроен использовать любой шанс на дипломатическом уровне, чтобы закончить эту ужасную войну – подытожил он.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом сказал, что "желанием" США во время саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске является достижение прекращения огня.