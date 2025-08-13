Украина готова обсуждать территориальные вопросы, исходя из нынешней линии фронта - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев готов обсуждать территориальные вопросы с исходной позицией текущей линии фронта, исключая юридическое признание оккупированных россией земель. Он также подчеркнул важность надежных гарантий безопасности для Киева, заверив, что Дональд Трамп разделяет эту точку зрения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев готов обсуждать территориальные вопросы, однако исходной позицией является нынешняя линия фронта. В то же время юридическое признание оккупированных россией земель исключено. Об этом пишет УНН со ссылкой на брифинг федерального канцлера и Президента Украины Владимира Зеленского.
Украина готова обсуждать территориальные вопросы. Но мы исходим из контактной линии (фронта – ред.). Она является исходной позицией. И юридическое признание оккупированных россией территорий не обсуждается
Также он подчеркнул, что Киев должен получить надежные гарантии безопасности и заверил, что Трамп разделяет этот взгляд. Мерц подчеркнул, что разговор с американским лидером был очень конструктивным и исчерпывающим и "договорились, что сразу после встречи с путиным, он проинформирует Владимира Зеленского, а затем европейских глав государств".
Есть надежда на сдвиги, есть надежда на мир в Украине. Со стороны Европы все сплочены. И со стороны Германии я настроен использовать любой шанс на дипломатическом уровне, чтобы закончить эту ужасную войну
Лидеры Европы начали выступать после переговоров с Трампом: Макрон заявил о желании США достичь прекращения огня на Аляске13.08.25, 17:15 • 1516 просмотров
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон после онлайн-встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом сказал, что "желанием" США во время саммита с главой кремля владимиром путиным на Аляске является достижение прекращения огня.