Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп в пятницу утром вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным. Целью переговоров является прекращение огня в Украине, без обсуждения раздела территорий.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным в пятницу утром. Он прибудет на военную базу США в Анкоридже. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт телеканалу Fox News, пишет УНН.
Вылет президента Дональда Трампа из Вашингтона на Аляску для встречи с президентом россии владимиром путиным запланирован в пятницу утром. Он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом путиным
Ливитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров США и россии запланирован совместный обед с участием делегаций от Вашингтона и москвы, а вслед за ним – совместная пресс-конференция Трампа и путина.
Президент Трамп хочет исчерпать все варианты мирного завершения войны
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.
Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.