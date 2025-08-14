Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом

$41.510.09
Эксклюзив
12:57 • 5444 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 12646 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 26602 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 85482 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 50302 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 47340 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 43784 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40243 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46324 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44504 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Популярные новости
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 52735 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 63618 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 30527 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 38085 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 12528 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 5602 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 12941 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 85482 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 189937 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 163009 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 38900 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 41957 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 63261 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 115753 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 131524 просмотра
Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным. Целью переговоров является прекращение огня в Украине, без обсуждения раздела территорий.

Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным в пятницу утром. Он прибудет на военную базу США в Анкоридже. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт телеканалу Fox News, пишет УНН.

Вылет президента Дональда Трампа из Вашингтона на Аляску для встречи с президентом россии владимиром путиным запланирован в пятницу утром. Он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом путиным 

- сообщила Ливитт телеканалу Fox News.

Ливитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров США и россии запланирован совместный обед с участием делегаций от Вашингтона и москвы, а вслед за ним – совместная пресс-конференция Трампа и путина.

Президент Трамп хочет исчерпать все варианты мирного завершения войны 

- добавила Ливитт.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.

Павел Зинченко

политика
Аляска
Фокс Ньюс
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина