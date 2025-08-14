Трамп вылетит на Аляску для встречи с путиным в пятницу утром – Белый дом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вылетит на Аляску для встречи с российским диктатором владимиром путиным в пятницу утром. Он прибудет на военную базу США в Анкоридже. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт телеканалу Fox News, пишет УНН.

Вылет президента Дональда Трампа из Вашингтона на Аляску для встречи с президентом россии владимиром путиным запланирован в пятницу утром. Он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом путиным - сообщила Ливитт телеканалу Fox News.

Ливитт добавила, что после двусторонних переговоров лидеров США и россии запланирован совместный обед с участием делегаций от Вашингтона и москвы, а вслед за ним – совместная пресс-конференция Трампа и путина.

Президент Трамп хочет исчерпать все варианты мирного завершения войны - добавила Ливитт.

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что не будет обсуждать раздел территорий с путиным. Целью встречи является обеспечение прекращения огня в Украине.

Российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.