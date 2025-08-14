$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 1080 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 5828 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 11110 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 11910 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 16692 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 31425 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 98079 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 55870 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 52524 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 47786 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
російський урядовий літак прибув на Аляску напередодні зустрічі путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 246 перегляди

російський урядовий літак приземлився на авіабазі Елмендорф в Анкориджі перед завтрашнім самітом путіна і Трампа. Борт вилетів з москви та увійшов у повітряний простір США.

російський урядовий літак прибув на Аляску напередодні зустрічі путіна і Трампа

Урядовий борт із москви приземлився на авіабазі Елмендорф в Анкориджі перед завтрашнім самітом між президентом рф володимиром путіним та лідером США Дональдом Трампом. Про це пише Sky News із посиланням на дані Flightradar24, передає УНН.

Деталі

Як вказано, літак вилетів з москви о 7:50 ранку за місцевим часом і приземлився на авіабазі Елмендорф в Анкориджі невдовзі після 6:30 ранку за часом Аляски. Він увійшов у повітряний простір США близько 5:15 ранку. 

Вебсайт відстеження літаків Flightradar24 повідомляє, що "на його борту летить російська делегація на зустріч". 

У кремлі заявили, що за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці підписання документів не планується14.08.25, 17:30 • 1376 переглядiв

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки