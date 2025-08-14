російський урядовий літак прибув на Аляску напередодні зустрічі путіна і Трампа

Урядовий борт із москви приземлився на авіабазі Елмендорф в Анкориджі перед завтрашнім самітом між президентом рф володимиром путіним та лідером США Дональдом Трампом. Про це пише Sky News із посиланням на дані Flightradar24, передає УНН.

Деталі

Як вказано, літак вилетів з москви о 7:50 ранку за місцевим часом і приземлився на авіабазі Елмендорф в Анкориджі невдовзі після 6:30 ранку за часом Аляски. Він увійшов у повітряний простір США близько 5:15 ранку.

Вебсайт відстеження літаків Flightradar24 повідомляє, що "на його борту летить російська делегація на зустріч".

У кремлі заявили, що за підсумками саміту путіна та Трампа на Алясці підписання документів не планується

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.