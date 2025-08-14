российский правительственный самолет прибыл на Аляску накануне встречи путина и Трампа

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 3028 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 8310 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 12257 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 12652 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 17491 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 32199 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 100366 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 56942 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 53562 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 48640 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.2м/с
35%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 79625 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 39188 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 50525 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 19375 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 12741 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 3044 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 8330 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 12269 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 12882 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 19533 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 2550 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 50951 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 45600 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 66643 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 118951 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

российский правительственный самолет прибыл на Аляску накануне встречи путина и Трампа

Киев • УНН

 • 986 просмотра

российский правительственный самолет приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже перед завтрашним саммитом путина и Трампа. Борт вылетел из москвы и вошел в воздушное пространство США.

российский правительственный самолет прибыл на Аляску накануне встречи путина и Трампа

Правительственный борт из москвы приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже перед завтрашним саммитом между президентом рф владимиром путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные Flightradar24, передает УНН.

Детали

Как указано, самолет вылетел из москвы в 7:50 утра по местному времени и приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже вскоре после 6:30 утра по времени Аляски. Он вошел в воздушное пространство США около 5:15 утра.

Веб-сайт отслеживания самолетов Flightradar24 сообщает, что "на его борту летит российская делегация на встречу".

В кремле заявили, что по итогам саммита путина и Трампа на Аляске подписание документов не планируется14.08.25, 17:30 • 1756 просмотров

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты