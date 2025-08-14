российский правительственный самолет прибыл на Аляску накануне встречи путина и Трампа

Правительственный борт из москвы приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже перед завтрашним саммитом между президентом рф владимиром путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные Flightradar24, передает УНН.

Детали

Как указано, самолет вылетел из москвы в 7:50 утра по местному времени и приземлился на авиабазе Элмендорф в Анкоридже вскоре после 6:30 утра по времени Аляски. Он вошел в воздушное пространство США около 5:15 утра.

Веб-сайт отслеживания самолетов Flightradar24 сообщает, что "на его борту летит российская делегация на встречу".

В кремле заявили, что по итогам саммита путина и Трампа на Аляске подписание документов не планируется

Напомним

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.